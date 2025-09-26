В Беларуси прошёл конкурс профессионального мастерства среди сварщиков

В их умелых руках покорным и податливым становится даже металл. В Беларуси прошел конкурс профессионального мастерства среди сварщиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта рабочая специальность востребована в Беларуси. В грамотных кадрах заинтересованы многие отрасли промышленности: от машиностроения до сельского хозяйства. Показать свои знания и мастерство съехались около 250 сварщиков со всей страны.

Андрей Мискевич, участник 21-го международного конкурса сварщиков Беларуси: Я участвую здесь в первый раз, всегда хотел сюда попасть. Я решил поучаствовать, потому что хотел набраться опыта, посмотреть на более опытных коллег. В полуавтоматической сварке хотелось бы выиграть, конечно.

Леонид Денисов, председатель жюри 21-го международного конкурса сварщиков Беларуси:

Представлено четыре типа образцов, которые чаще применяются в строительстве, на заводах машиностроительных и так далее. Это положения такие, которые наиболее трудно свариваемые. По ним оценивается, как сварщик выполняет вот это соединение. Если у него вообще техника исполнения.

Молодые люди все чаще выбирают рабочие специальности технического профиля. Среди преимуществ – доступность образования, высокая заработная плата и стабильность.