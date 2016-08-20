Серебро с золотым отливом: Иван Тихон стал призером Олимпиады в Рио

Новости Беларуси. Белорусский метатель молота Иван Тихон стал серебряным призером Олимпийских игр в Рио! Его результат – 77 метров 79 сантиметров. Олимпийскому чемпиону Дилшоду Назарову из Таджикистана он уступил 89 сантиметров, у него – 78,68. Бронзовый призер поляк Войцех Новицки в лучшей попытке достиг отметки 77,73. Иван Тихон (в интервью «Прессболу»):

Дильшод – очень уважаемый человек, давно в секторе. Стабильный, уверенный парень. Но мы все одинаковые. Просто кто-то справился лучше, кто-то – хуже. Так дано. Я боролся и сделал все, что мог.

Позже, в интервью нашему каналу, он скажет: радость присутствует, правда с легкой горчинкой. Но расстраиваться здесь поводов нет. Потому что медаль Ивана Тихона – больше, чем награда главного старта четырехлетия в копилке Беларуси. Это триумфальное возвращение спортсмена в большой спорт спустя почти 8 лет. Это восстановление серьезно подмоченной репутации. Это личная победа для тех, кто всегда верил в Тихона.

Первая Олимпиада Ивана Тихона была в 2000-м году в Сиднее. Тогда белорусскому метателю досталось обидное 4-ое место. К играм в Афинах в 2004-м спортсмен поднабрал и выиграл бронзу. А позднее даже стал серебряным призером из-за дисквалификации чемпиона Адриана Аннуша из Венгрии. Но, какого бы достоинства эта медаль ни была, считать ее своей Тихону не позволили: в 2012 году, спустя 8 лет (!!!) специалисты WADA выявили в допинг-пробах спортсмена запрещенные препараты. Медали лишили. Дали 2 года дисквалификации. И случилось это перед самым стартом Олимпиады в Лондоне. А ведь к этим Играм Иван только вернулся после допингового скандала в Пекине. Тогда, в 2008 году, атлет стал бронзовым призером. Но его допинг-проба дала положительный результат – повышенный уровень тестостерона. Тяжба по делу затянулась на 2 года. К счастью, в Спортивном арбитражном суде удалось доказать нарушения во время допинг-контроля, и медаль была возвращена. 24 месяца в подвешенном состоянии плюс очередной удар в спину: каково это психологически?

Но Тихон не сломался. Он готовился и ждал своей возможности. Срок допинговой дисквалификации истек 3 августа 2014 года. Возвращение оказалось болезненным. Польские метатели молота, лидеры последних лет, развернули против белоруса самую настоящую травлю: давали неспортивные комментарии в прессе, не подавали руки не то что во время встреч на турнирах – на пьедестале, а с турнира «Мемориал Януша Кусочиньского», который проводится в Польше, вообще сняли. Инициатором акции выступил двукратный олимпийский чемпион в толкании ядра Томаш Маевский, его поддержал чемпион мира в метании молота Павел Файдек. Кстати, как бы Файдек не хотел выступать рядом со спортсменом, «чья карьера запятнана допинговыми скандалами», в Рио, как и не раз до этого, атлеты все же встретились, но Файдеку долго терпеть Тихона не пришлось (рад ли он?): он откровенно провалился. Зацепив сетку в первой попытке, в двух оставшихся не смог перебросить даже 72 метра при квалификационном нормативе в 76,50 м. Иван Тихон же справился с задачей легко – с первой попытки.