«Возьму реванш в Рио»: белорусские легкоатлеты прокомментировали свое выступление на чемпионате Европы в Амстердаме

Новости Беларуси. Три медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в Амстердаме. В последний день соревнований,
серебро в метании молота завоевал Иван Тихон.
В лучшей попытке он послал спортивный снаряд на отметку 78 метров и 84 сантиметра. Ранее
золото в метании копья выиграла Татьяна Холодович.
А в беге на 100 метров с барьерами
серебряной медалисткой чемпионата Европы стала Алина Талай.
Усталых, но счастливых триумфаторов континентального первенства встречали в минском аэропорту журналисты, сообщили в СТВ-Спорт.
Татьяна Холодович, чемпионка Европы в метании копья:
Мечтала об этом, что буду бороться за медали. Приятно, что получилось это! Все соревнования сложились отлично для меня, я выступила на все 100%, наверное. Хотя своей победной попыткой я не очень довольна.
Алина Талай, серебряная медалистка чемпионата Европы в барьерном беге:
Я была расстроена, потому что приезжала все-таки за золотом. И я могла бы выиграть. Я хотела выиграть. Но это сейчас подстегивает к Рио. Я думаю, что возьму там реванш.
Иван Тихон, серебряный медалист чемпионата Европы в метании молота:
Получилось так, как получилось. Я доволен этим результатом и не особо расстраиваюсь. Я знаю, за счет чего могу добавить и побороться за достаточно хорошие места в Рио.