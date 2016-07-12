«Возьму реванш в Рио»: белорусские легкоатлеты прокомментировали свое выступление на чемпионате Европы в Амстердаме

Новости Беларуси. Три медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходил в Амстердаме. В последний день соревнований,

серебро в метании молота завоевал Иван Тихон.

В лучшей попытке он послал спортивный снаряд на отметку 78 метров и 84 сантиметра. Ранее

золото в метании копья выиграла Татьяна Холодович.

А в беге на 100 метров с барьерами

серебряной медалисткой чемпионата Европы стала Алина Талай.

Усталых, но счастливых триумфаторов континентального первенства встречали в минском аэропорту журналисты, сообщили в СТВ-Спорт.

Татьяна Холодович, чемпионка Европы в метании копья:

Мечтала об этом, что буду бороться за медали. Приятно, что получилось это! Все соревнования сложились отлично для меня, я выступила на все 100%, наверное. Хотя своей победной попыткой я не очень довольна.

Алина Талай, серебряная медалистка чемпионата Европы в барьерном беге:

Я была расстроена, потому что приезжала все-таки за золотом. И я могла бы выиграть. Я хотела выиграть. Но это сейчас подстегивает к Рио. Я думаю, что возьму там реванш.

Иван Тихон, серебряный медалист чемпионата Европы в метании молота:

Получилось так, как получилось. Я доволен этим результатом и не особо расстраиваюсь. Я знаю, за счет чего могу добавить и побороться за достаточно хорошие места в Рио.