Кризис европейского авторынка – немецкий промышленный гигант сократит 13 тыс. рабочих мест к 2030-му

Немецкий промышленный гигант «Bosch» избавляется от людей, которые годами ковали ее успех. Под давлением кризиса на европейском авторынке компания намерена сократить 13 тысяч рабочих мест к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецкий промышленный гигант «Bosch» избавляется от людей, которые годами ковали ее успех. Под давлением кризиса на европейском авторынке компания намерена сократить 13 тысяч рабочих мест к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, что в 2024 году «Bosch» также уволила более 11 тысяч сотрудников по всему миру. Очередная болезненная мера – попытка сэкономить 2,5 миллиарда евро и удержаться на плаву. Отмечается, что тонет отрасль из-за высоких цен на энергоносители, слабый спрос на европейские электромобили и ввозные пошлины США. Так, основной удар от сокращений придется на заводы по производству деталей для электромобилей и двигателей внутреннего сгорания. Выставят за двери и некоторых сотрудников центральных подразделений, а также отделов продаж.