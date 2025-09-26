Кризис европейского авторынка – немецкий промышленный гигант сократит 13 тыс. рабочих мест к 2030-му

Немецкий промышленный гигант «Bosch» избавляется от людей, которые годами ковали ее успех. Под давлением кризиса на европейском авторынке компания намерена сократить 13 тысяч рабочих мест к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что в 2024 году «Bosch» также уволила более 11 тысяч сотрудников по всему миру. Очередная болезненная мера – попытка сэкономить 2,5 миллиарда евро и удержаться на плаву. Отмечается, что тонет отрасль из-за высоких цен на энергоносители, слабый спрос на европейские электромобили и ввозные пошлины США. Так, основной удар от сокращений придется на заводы по производству деталей для электромобилей и двигателей внутреннего сгорания. Выставят за двери и некоторых сотрудников центральных подразделений, а также отделов продаж.