Обзор спортивных событий Беларуси прошедших семи дней в программе «Неделя спорта»

Минское хоккейное «Динамо» провело сразу четыре домашних матча. Причем последний «зубры» завершили чуть более полутора часов назад. И сказать, что белорусы упали лицом в грязь, нельзя, но и шедевральным итогом хозяева похвастать не смогли. Впрочем, нужно учитывать календарь: все-таки четыре противостояния за 7 дней провести на одном дыхании просто невозможно.

На два чемпиона мира в Беларуси стало больше. Их имена – Светлана Тимошенко и Иван Анискевич. Отныне они – сильнейшие самбисты на планете. Всего же наши борцы по итогам планетарного форума завоевали 13 медалей.

БГК имени Мешкова разгромил в Лиге чемпионов «Войводину». Сербы сопротивлялись лишь первые минуты. А дальше все пошло как по маслу. На перерыв белорусы отправились ведя плюс 8 – 20:12. А во втором тайме гости еще больше усилили давление. И итоговые цифры – 35:26 в пользу БГК. Брестчане, к слову, после этой встречи вернули себе второе место в группе.

«Крумкачы» идут в вышку. Последний пропуск в элиту белорусского футбола достался столичной дружине. В решающем матче в первой лиге хозяева уверенно переиграли могилевский «Днепр» – 2:0. Таким образом, «Крумкачы» стали последними, кто заслужил на будущий год повышение в классе. Ранее путевками в высший дивизион обзавелись «Городея» и «Ислочь», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.