Чемпионка мира в беге на 800 м Марина Арзамасова – о мотивации, детстве, муже, имидже, приметах и жизни после спорта

Независимо от возраста все профессиональные бегуньи имеют сногсшибательные фигуры. Отсутствию целлюлита, плоскому животу и очень длинным ногам позавидуют даже современные модели. Марина Арзамасова сперва родила дочь, а после триумфально взошла на мировой Олимп.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

После рождения ребенка у меня появилась дополнительная мотивация. Просто, наверное, женская натура такая, что мы хотим быть слабыми, беззащитными, но кони бегут, избы горят.

В 2015 году спортсменке дважды покорился мировой пьедестал: сперва – в Пекине, на планетарном форуме, Арзамасова праздновала победу, а после – на Всемирных военных играх, которые проходят раз в четыре года, старший лейтенант вновь финишировала в числе первых на дистанции 800 метров. Итог – «серебро».

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Сергей Мартынов – полковник. Есть к чему стремиться.

Путевку на беговую дорожку Марина получила по рождению, хотя до 11 лет девочка занималась теннисом. Папа Марины Александр Котович в прошлом прыгун-высотник. Мама – всемирно известная бегунья Равиля Аглетдинова, чемпионка Европы и Советского Союза, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Лучшее время спортсменки на дистанции 800 метров – 1 минута 56,24 секунды. Марина выиграла Евро-2015 с показателем 1 минута 58,15. Это лучший результат Европы в сезоне.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Да, в детстве постоянно лазила по деревьям, бегали в «Казаки-разбойники» во дворе с ребятами. Но свои первые шаги я сделала именно на стадионе. Моя мама годовалого ребенка оставила своему тренеру на стадионе «Динамо» и ушла бегать кросс. Когда вернулась, тренер ей сказал, что ее дочка ходит. Обычно все дети бывших легкоатлетов начинают с тенниса, а потом переходят в легкую атлетику.

Теперь пятилетняя Александра начала занятия большим теннисом на радость родителям. Этой дружной семьей заправляет Илья, правда, не Муромец, хотя похож.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Он такой красивый. Если бы вы его видели. У него на самом деле очень добрые и очень красивые глаза, сам он по себе очень добрый.

Они друг друга редко называют по именам, чаще – трепетно и нежно. За жену в Пекине Илья очень переживал. Возможно, его силы ментально передались Арзамасовой в саму Поднебесную. В финале белоруска большую часть дистанции находилась в числе лидеров, за 200 метров до финиша предприняла атаку и оторвалась от соперниц. Это отработанная тактика.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Сейчас мы начнем с разминки, все начинается с бега. Сейчас мы пробежим метров 50, а потом я еще километров 10.

Марина разрешила побывать на одной из своих тренировок нашей съемочной группе, и, конечно, все началось с бега.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Перекаты просто потихонечку с пятки на носок.

Оказывается, что некоторые вспомогательные упражнения очень похожи на танец.

Если бы за нами наблюдала Алина Талай, ей бы было очень смешно, ведь бег с барьерами – ее коронка, а мы танцевали канкан.

В процессе разминки Марина открыла одну из тысячи тайн: макияж для нее – одна из составляющих имиджа даже на тренировке.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Глаза, кстати, я очень редко крашу. Для меня более важны выровнять тон лица.

Глядя на эту длинноногую «пантеру», создается впечатление, что она питается исключительно воздухом.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Спортсмены не упражняются и не сидят на диетах. Спортсмены тренируются и питаются. Я ем курицу, филе, мясо, макароны. Конфеты, конечно, можно.

Гардероб бегуньи очень разнообразный: в спортивной коллекции Марины около 100 костюмов.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Все такое яркое, красивое. И, конечно, когда одеваешь такую форму, это сил придает.

Женщина всегда остается женщиной: у нее всегда есть тайны, секреты и приметы. Ладони бегуньи очень чувствительны к деньгам.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

У меня есть такая примета. Моя левая рука очень чувствительна. Когда чешется, я знаю, что это к деньгам.

Марина Арзамасова по трудовой книжке спортсмен-инструктор. Так вот, для ее профессии – очень привычный план.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

У нас сериями. Допустим, пять по тысячи, два километра, три.

Хорошо, что мы попали на тренировку к звезде, но занимались в щадящем режиме.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

Раз 30-40 можно будет.

Вот так легко эта дива выжимала десятки килограммов, а потом еще легче соскочила и поведала еще одну тайну.

Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров:

После спорта я хотела бы заниматься каким-нибудь социальными проектами. Возможно, это помощь либо детям, либо людям, либо продвижение здорового образа жизни и легкой атлетики.

У этой сногсшибательной амазонки впереди Рио-де-Жанейро, который может завершиться ликованием болельщиков и феерическим карнавалом.