Рио-2016. «Мы обжалуем это решение»: НОК Беларуси – о «притянутых за уши» обвинениях и дисквалификации белорусских гребцов

Новости Беларуси. За 3 недели до начала Олимпиады в Рио-де-Жанейро пришла новость, что 7 белорусских каноистов отстранены от спортивных соревнований. Такое решение приняла Международная федерация гребли на байдарках и каноэ в Кракове. Как сообщается, были предоставлены дополнительные доказательства употребления запрещенных препаратов белорусскими атлетами. Ситуацию вокруг наших спортсменов ведущий программы «Неделя» на СТВ обсудил с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолием Котовым.

Анатолий, здравствуйте. Какова официальная позиция касательно этой ситуации?

Анатолий Котов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Официальная позиция белорусской стороны – НОКа, Минспорта и Федерации – достаточно простая и жесткая:

мы возмущены принятием такого решения за несколько дней до Олимпиады.

Когда нас фактически поставили в такие рамки, что у нас нет возможности представить какие-то свои объяснения, пояснения и каким-то иным образом защитить свои интересы. Нами уже сформирован, можно сказать, международный пул адвокатов. И

мы в понедельник подаем документы в Международный спортивный арбитраж в Лозанне

с требованием отменить решение Международной федерации каноэ, либо, по крайней мере, его приостановить до окончания разбирательств. Потому что ситуация заключается в чем? Ни в рамках Международной федерации каноэ, ни в рамках французского законодательства разбирательства по якобы имевшим место фактам применения запрещенных препаратов белорусскими спортсменами не завершены. То есть, фактически, сейчас речь идет о том, что все обвинения в адрес наших спортсменов строятся на том, что предполагает французская полиция.

То есть это только предположения?

Анатолий Котов:

Это только предположения. К сожалению, опять-таки, мы поставлены в такие рамки, когда нам нужно оправдываться. Но в этом нет ничего страшного. Нас обвиняют – мы покажем зубы, мы будем сражаться на всех фронтах. Условно говоря,

это не первая ситуация подобного рода с нашими спортсменами.

Буквально некоторое время назад мы были вынуждены в таком же экстренном ключе защищать наших тяжелоатлетов, которых Международная федерация хотела тоже выкинуть с Олимпиады. Мы провели переговоры, подали необходимые материалы в судебную инстанцию – и наша команда по тяжелой атлетике 100% будет участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Здесь смешали просто подозрения и свое намерение жестко пролоббировать отстранение, так получается, что нашей мужской сборной. Потому что ситуация парадоксальная (придется раскрыть некоторые факты, но тем не менее): в решении Международной федерации каноэ (в том, что не содержится в официальном пресс-релизе) фактически черным по белому написано, что

«мы отстраняем вашу мужскую команду, потому что нашли 16 таблеток милдроната у тренера женской (!) команды».

То есть, это вообще ни в какие ворота не лезет.

На эти препараты у него был рецепт. Он применяет его годами по своим медицинским показателям.

Препарат не запрещен к применению в качестве просто препарата. Спортсменам – да, а это – тренер. С 1 января спортсменам нельзя. И все наши спортсмены, нам известно, прекратили его применять еще в прошлом году, когда появились основания предполагать, что этот препарат попадет в список запрещенных.

Хорошо, но при чем здесь тренер женской команды к команде мужской? Ответа на этот вопрос мы не получили.

То есть факты явно притянуты за уши. «Вот же рецепт!» – «Это нас не волнует, это значит, что ваш тренер женской команды мог давать потенциально вашим ребятам. У них в крови обнаружили следы милдроната. Мы понимаем, что они в границах допустимой нормы, но мы делаем свой вывод на основании того, что они могли принять там хоть полтаблетки после 1 января, что запрещено. Поэтому, извините, вот такое решение». На что, собственно говоря, мы сказали, что примем все доступные нам меры: обжалуем это решение в Международном спортивном арбитраже, поскольку это просто скандальная ситуация, недопустимая. Реально просто в шоке. Мы будем бороться.

Вы считаете, что все-таки у белорусских атлетов, которые были отстранены, шансы принять участие в Рио-де-Жанейро все-таки есть? Времени очень мало…

Анатолий Котов:

Мы уверены в том, что шансы есть, хоть времени и мало. Мы уверенны, что арбитраж в Лозанне станет здесь на нашу сторону.

Нас не устроит такая ситуация, когда мы победим, но после Олимпиады.

То есть ребята не поедут, а решение будет в нашу пользу. А они скажут: «Извините, погорячились, мы возместим все издержки». А где, извините, медальные шансы и перспективы? Кто вот это вот возместит? Кто вернет атлетам 4 года работы? Скажут: «Извините»? Нас это абсолютно не устраивает. Позиция у нас, я считаю, достаточно обоснованная, и

мы вполне можем выиграть это дело даже в столь краткие сроки, в которые нас поставили.

Спасибо, будем надеяться на лучшее. И будем болеть за наших.

Анатолий Котов:

Будем сражаться за наших. И будем везде с командой.