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«Борисфен» обыграл «Рубон» в матче чемпионата Беларуси по баскетболу

26 сентября 2025 20:08
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26 сентября стартовал чемпионат Беларуси по баскетболу среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке нового сезона бронзовый призер прошлого розыгрыша витебский «Рубон» принимал на своей площадке могилевский «Борисфен», у которого в минувшем первенстве выиграл серию за третье место.

Гости намеревались взять реванш и у них это получилось. Они неудачно провели первую четверть, однако смогли включиться в борьбу, перехватили инициативу и к большому перерыву обеспечили себе преимущество в пять очков. А в следующих периодах сохраняли лидерские позиции. Хозяева ближе к завершению матча предприняли попытку совершить камбэк, однако виктория осталась за «Борисфеном» – 78:72.

27 сентября действующий чемпион страны «Гродно-93» в Минске сыграет с воспитанниками РГУОР, а обладатель серебра «Минск» примет на своей арене гостей из брестской «Виктории».

# Баскетбол

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