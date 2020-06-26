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Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»

26 июня 2020 21:30
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Новости Беларуси. Тренерский хлеб сладок только в момент соревновательного триумфа, а в остальном – это изнурительный труд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»-1

Марина Лобач поняла это давно, а в объятиях своего личного тренера Ирины Лепарской прочувствовала до глубины души.  

Она стала первой советской олимпийской чемпионкой в художественной гимнастике. Марине Лобач исполнилось 50

Ирина Лепарская о Лобач: «Марина – мой ребёнок»-4

Как хорошо на минуту окунуться в детство и ощутить теплоту родных рук человека, который постелил ей красную дорожку триумфа и всегда закрывал от жизненных трудностей.  

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Марина – мой ребенок. Потому что не будь Марины, не была бы я сейчас здесь, в этом месте, да вообще бы я тренером не была.  

# Художественная гимнастика # Марина Лобач # Ирина Лепарская # Фотофакт

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