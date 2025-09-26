Прямой эфир

В Италии проходит забастовка работников авиаотрасли

26 сентября 2025 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Италии проходит забастовка работников авиаотрасли. Сотрудники заявляют о невыносимых условиях труда. Так, два мощных профсоюза страны, объединили усилия, чтобы выразить решительный протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии проходит забастовка работников авиаотрасли-2

Митингующие уверены, что несмотря на растущий объем перевозок, их права и зарплаты беспощадно урезаются. Однако среди причин забастовки не только наболевшие вопросы трудовых договоров, но и громкий политический вызов. А именно – недовольство израильской операцией в секторе Газа, против которой все еще не высказалось правительство Италии. Сообщается, что протестующие блокировали подъезды к грузовому терминалу, скандируя лозунги против Израиля. В связи с забастовками ожидаются массовые задержки и отмены рейсов. Однако жизненно важные исключения предусмотрены. Государственные, военные, экстренные и гуманитарные рейсы продолжат свою работу.

# Забастовка # Италия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно учитель трудового обучения со школьниками создаёт шедевры из древесины
26 сентября 2025 18:31

В Гродно учитель трудового обучения со школьниками создаёт шедевры из древесины

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан
26 сентября 2025 18:03

В Беларуси новые правила приёма на работу иностранных граждан

Всё по-взрослому! Более 100 участников осваивают военную дисциплину на форуме «БлогБай. Сила в правде!»
26 сентября 2025 17:58

Всё по-взрослому! Более 100 участников осваивают военную дисциплину на форуме «БлогБай. Сила в правде!»