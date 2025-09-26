В Италии проходит забастовка работников авиаотрасли

Митингующие уверены, что несмотря на растущий объем перевозок, их права и зарплаты беспощадно урезаются. Однако среди причин забастовки не только наболевшие вопросы трудовых договоров, но и громкий политический вызов. А именно – недовольство израильской операцией в секторе Газа, против которой все еще не высказалось правительство Италии. Сообщается, что протестующие блокировали подъезды к грузовому терминалу, скандируя лозунги против Израиля. В связи с забастовками ожидаются массовые задержки и отмены рейсов. Однако жизненно важные исключения предусмотрены. Государственные, военные, экстренные и гуманитарные рейсы продолжат свою работу.