Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

До сих пор воспринимается многими, как чёрная метка. Зачастую – безосновательно. Но испытывая давление со стороны агрессора, женщина боится попасть ещё и под строгий контроль государства. Как бы не пришлось доказывать, что ты – нормальная мать.

В режиме домашнего террора живут гораздо больше семей, чем можно себе представить. Дом, который должен бы быть крепостью, порой превращается в тюрьму. Что происходит за закрытыми дверями? Как не перегнуть палку и не навредить, пытаясь защитить? И почему, страхам вопреки, важно не молчать?

Екатерина Гуреева, юрист, ответственный секретарь комиссии Белорусской Православной Церкви по делам семьи, защиты материнства и детства:

Это – большая проблема, которая, на мой взгляд, не решалась тем видом концепции закона о домашнем насилии, который был. Более того, она даже могла спровоцировать попадание большего количества таких семей в СОП. Вокруг СОП ходит очень много мифов. Изначально эта мера была для того, чтобы помочь таким семьям, защитить их. Как профилактические меры. Это – комплекс помощи, работы с семьями зависимых людей, когда помогали отправлять их на лечение, помощь детям, психологическая помощь, помощь в трудоустройстве. Но зачастую на бытовом уровне это приравнивается к изъятию детей, что совершенно не так.

Речь о концепции закона о противодействии домашнему насилию, разработанной МВД совместно с другими ведомствами и общественными организациями. Этим летом разгорелись горячие дискуссии.

Документ нашёл как сторонников, так и немало противников.

Наряду с рациональными предложениями, например, разработка системы оценки рисков или коррекционной работы с агрессорами и жертвами, ряд предлагаемых мер был настолько прогрессивным, что воспринялся обществом как вмешательство в личную жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших белорусских, славянских традиций и нашего жизненного опыта. Если надо в угол поставить, за ухо взять ребёнка – ставьте. Аккуратно только, с мозгами. Но если без мозгов родитель – ты его никакими законами не отрегулируешь. Это – наша традиция. Это – наша жизнь. И мы будем воспитывать так, как надо. Даже, Может быть, не законом обойдёмся, а внесём изменения в существующие законопроекты. У нас есть директива Президента, которая касается этих проблем. Где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье.

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