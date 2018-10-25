14 случаев: смотритель кладбища в Заславле брал деньги за бесплатную услугу

Новости Беларуси. В Заславле смотритель кладбища выделял участки для захоронения за деньги, хотя по законам Беларуси это бесплатная услуга.
Как сообщает УСК по Минской области, подобной деятельностью 43-летний местный житель занимался с 2016 по 2017 годы. Например, в ноябре 2016 года он принял у пенсионерки 60 рублей за выделение участка для захоронения её супруга и последующего подзахоронения ее самой на том же кладбище.
В январе прошлого года злоумышленник не сказал другому человеку, который хотел похоронить родственника, что участок предоставляется бесплатно, и взял у него 130 рублей. Помимо этих двух примеров, есть информация об ещё 12 аналогичных случаях.
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