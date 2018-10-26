Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия
Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся безвыходными.
На вид – обычная гостиница или квартира.
Местоположение этого приюта не афишируется. Но круглые сутки здесь готовы оказать помощь и предоставить кров тем, кто попал в сложную ситуацию.Сеть таких кризисных комнат планируют расширять. Среди недели она пустует.
Говорят, пик приходится на выходные.
А некоторые живут здесь месяцами, пока не решатся проблемы. Правда, не все постояльцы этого приюта потом, действительно, начинают новую жизнь.
Евгения Ивановская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска»:
Первое время она находится в стрессовом состоянии, работают с ней специалисты, и она говорит: «Да, пойду, напишу на развод, переменю место жительства». Проходит какое-то время, они остывают и возвращаются к мужьям: «Люблю-не могу, и ничего мне больше не надо».
Жертвы домашнего насилия. Реальные истории