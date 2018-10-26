Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия

Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся безвыходными.

На вид – обычная гостиница или квартира.

Местоположение этого приюта не афишируется. Но круглые сутки здесь готовы оказать помощь и предоставить кров тем, кто попал в сложную ситуацию.Сеть таких кризисных комнат планируют расширять. Среди недели она пустует.