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Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия

26 октября 2018 16:53
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Часто жертв домашнего насилия останавливает то, что банально некуда пойти. В этих стенах принимают тех, кто бежит от страха, отчаяния. В ситуациях, порой кажущихся безвыходными.

На вид – обычная гостиница или квартира.

Местоположение этого приюта не афишируется. Но круглые сутки здесь готовы оказать помощь и предоставить кров тем, кто попал в сложную ситуацию.Сеть таких кризисных комнат планируют расширять. Среди недели она пустует.

Говорят, пик приходится на выходные.

Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия -1

А некоторые живут здесь месяцами, пока не решатся проблемы. Правда, не все постояльцы этого приюта потом, действительно, начинают новую жизнь.   

Как выглядят кризисные комнаты для жертв домашнего насилия -4

 

Евгения Ивановская, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Минска»:
Первое время она находится в стрессовом состоянии, работают с ней специалисты, и она говорит: «Да, пойду, напишу на развод, переменю место жительства». Проходит какое-то время, они остывают и возвращаются к мужьям: «Люблю-не могу, и ничего мне больше не надо».

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

# Насилие # общество # Евгения Ивановская

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