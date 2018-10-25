«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия
Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилия, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Как смыкается психологический капкан? А любящий муж превращается в домашнего тирана?
Жертва домашнего насилия:
Всё хорошо начиналось, хороший, многообещающий был семьянин.
Красивая влюблённая пара.
Со стороны – семейная идиллия.
Так и было поначалу.
Жертва домашнего насилия:
После того как он избил меня, сказал: «Будешь тихо сидеть и будет всё нормально, а если уйти хочешь – иди убейся тогда. Иди с крыши спрыгни и я помогу тебе, толкну тебя»
В их браке она сглаживала все конфликты и не торопила супруга с поиском работы. Он проигрывался в казино и демонстрировал вспыльчивый нрав. Когда терпение лопнуло, Александра обмолвилась – расходимся.
Удержать её муж решил кулаками.
Жертва домашнего насилия:
У меня уже синяк на весь глаз вытек, такое предистеричное состояние, что я уже боюсь с ним в одной квартире находиться.
Моральных сил вырваться из замкнутого круга хватает не всем. Пойти в милицию с заявлением Александре тоже решиться было тяжело.
Жертва домашнего насилия:
Если ты думаешь, что ты такая крутая, то ты не думай.
И ты никогда не уйдёшь от меня.
Однако после первого рукоприкладства рецидив не заставил себя ждать. Не смутило и присутствие дочери.
Жертва домашнего насилия:
Стала плакать, махать руками: «Не трогай меня». Он стал опять лупить меня: «Ты что мужу здесь за концерты устраиваешь?», – сказал.
Такого концерта в трёх действиях за одни сутки Александре хватило на всю жизнь.
Бьёт – значит, уйдёт, решила девушка.
Жертва домашнего насилия:
Меня спасло, что в моём медицинском заключении было написано, что даже упав с высоты своего роста, я не могла бы так удариться, такие себе травмы нанести.
Там минимум 5 ударов кулаком.
Но что мне делать, как мне жить дальше?
Кстати, как говорят, в народе «снять побои» можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.
Жертвы домашнего насилия. Реальные истории