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«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия

25 октября 2018 19:28
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Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилия, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Как смыкается психологический капкан? А любящий муж превращается в домашнего тирана?

Жертва домашнего насилия:
Всё хорошо начиналось, хороший, многообещающий был семьянин.

Красивая влюблённая пара.

Со стороны – семейная идиллия.

Так и было поначалу.

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия -1

Жертва домашнего насилия:
После того как он избил меня, сказал: «Будешь тихо сидеть и будет всё нормально, а если уйти хочешь – иди убейся тогда. Иди с крыши спрыгни и я помогу тебе, толкну тебя»

В их браке она сглаживала все конфликты и не торопила супруга с поиском работы. Он проигрывался в казино и демонстрировал вспыльчивый нрав. Когда терпение лопнуло, Александра обмолвилась – расходимся.

Удержать её муж решил кулаками.

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия -4

Жертва домашнего насилия:
У меня уже синяк на весь глаз вытек, такое предистеричное состояние, что я уже боюсь с ним в одной квартире находиться.

Моральных сил вырваться из замкнутого круга хватает не всем. Пойти в милицию с заявлением Александре тоже решиться было тяжело.

Жертва домашнего насилия:
Если ты думаешь, что ты такая крутая, то ты не думай.

И ты никогда не уйдёшь от меня.

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия -7

Однако после первого рукоприкладства рецидив не заставил себя ждать. Не смутило и присутствие дочери.

Жертва домашнего насилия:
Стала плакать, махать руками: «Не трогай меня». Он стал опять лупить меня: «Ты что мужу здесь за концерты устраиваешь?», – сказал.

Такого концерта в трёх действиях за одни сутки Александре хватило на всю жизнь.

Бьёт – значит, уйдёт, решила девушка.

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия -10

Жертва домашнего насилия:
Меня спасло, что в моём медицинском заключении было написано, что даже упав с высоты своего роста, я не могла бы так удариться, такие себе травмы нанести.

Там минимум 5 ударов кулаком.

Но что мне делать, как мне жить дальше?

«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия -13

Кстати, как говорят, в народе «снять побои» можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

# Насилие # происшествия

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Жертвы домашнего насилия. Реальные истории
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