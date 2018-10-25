«Если уйти хочешь – иди убейся тогда, с крыши спрыгни». Рассказ жертвы домашнего насилия

Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилия, рассказали в программе «Специальный репортаж». Как смыкается психологический капкан? А любящий муж превращается в домашнего тирана? Жертва домашнего насилия:

Всё хорошо начиналось, хороший, многообещающий был семьянин. Красивая влюблённая пара. Со стороны – семейная идиллия. Так и было поначалу.

Жертва домашнего насилия:

После того как он избил меня, сказал: «Будешь тихо сидеть и будет всё нормально, а если уйти хочешь – иди убейся тогда. Иди с крыши спрыгни и я помогу тебе, толкну тебя» В их браке она сглаживала все конфликты и не торопила супруга с поиском работы. Он проигрывался в казино и демонстрировал вспыльчивый нрав. Когда терпение лопнуло, Александра обмолвилась – расходимся. Удержать её муж решил кулаками.

Жертва домашнего насилия:

У меня уже синяк на весь глаз вытек, такое предистеричное состояние, что я уже боюсь с ним в одной квартире находиться. Моральных сил вырваться из замкнутого круга хватает не всем. Пойти в милицию с заявлением Александре тоже решиться было тяжело. Жертва домашнего насилия:

Если ты думаешь, что ты такая крутая, то ты не думай. И ты никогда не уйдёшь от меня.

Однако после первого рукоприкладства рецидив не заставил себя ждать. Не смутило и присутствие дочери. Жертва домашнего насилия:

Стала плакать, махать руками: «Не трогай меня». Он стал опять лупить меня: «Ты что мужу здесь за концерты устраиваешь?», – сказал. Такого концерта в трёх действиях за одни сутки Александре хватило на всю жизнь. Бьёт – значит, уйдёт, решила девушка.

Жертва домашнего насилия:

Меня спасло, что в моём медицинском заключении было написано, что даже упав с высоты своего роста, я не могла бы так удариться, такие себе травмы нанести. Там минимум 5 ударов кулаком. Но что мне делать, как мне жить дальше?