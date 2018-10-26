Как отличить насилие над детьми от обычного запрета: «Грань – в унижении»

Новости Беларуси. О жертвах домашнего насилия говорили в программе «Специальный репортаж».

Наталья Поспелова, специалист по семейному неблагополучию и устройству детей-сирот на воспитание:

Сейчас общество настолько дорожит детьми и настолько боится, чтобы ничего плохого не произошло с ребёнком, что число контролёров выросло во много раз. Сегодня есть замечательные возможности для съёмки вещественных доказательств.

Благо, гаджеты – у каждого по 5 штук в кармане.

Можно всё сразу заснять – как отнимали телефон, как неправильно постучали по столу, как огорчились там или ещё что-то сделали неприятное. Но грань, всё равно, есть. Грань – в унижении. Если унижение есть, это – насилие. Если унижения нет, это – запрет нормальный, разумный, мотивированный, объяснённый ребёнку.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории