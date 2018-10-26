Прямой эфир

Как получить защитное предписание от домашнего агрессора?

26 октября 2018 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добиться защитного предписания можно, если дважды в течение одного года агрессор привлекался к административной ответственности. Это что-то наподобие охранного ордера, знакомого по американским фильмам. Тогда на срок до 30 суток обидчик обязан будет покинуть помещение, и ограничен в попытках общаться с пострадавшей. Но вызвать милицию и написать заявление на собственного мужа отваживаются не все. Есть ли предел такому терпению?

Анна Келлер, адвокат:
Если мы предполагаем, что за время действия охранного предписания у агрессора ничего не изменилось в его поведении, помыслах, поступках, в желании, вообще, что-либо изменить, всё может только продолжаться. И начинается ещё большее отторжение, ещё большая агрессия, в которой уже есть моменты мщения и злости.

Поэтому, что нужно делать с агрессором?

Его нужно каким-то образом лечить, его нужно корректировать.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

# Насилие # общество # Анна Келлер

Другие новости рубрики

Все новости
«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников
26 октября 2018 15:17

«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске
26 октября 2018 15:14

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт
26 октября 2018 07:42

Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт