В Полоцком районе два человека сдавали на металлолом украденные ограждения могил

Новости Беларуси. На одном из кладбищ стали пропадать фрагменты могильных ограждений. Родственники похороненных обратились в Полоцкий РОВД.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, милиционеры выяснили, что к краже имеют отношение 54-летний и 51-летний жители Полоцка и Новополоцка.

С августа по октябрь 2018 года подозреваемые разбирали ограды и сдавали их в обмен на деньги. Злоумышленники предпочитали изделия из чугуна, поскольку этот металл легче было продавать.

Сейчас установлены три факта кражи, но правоохранители полагают, что правонарушений может быть больше.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Выясняются обстоятельства и число совершённых преступлений.

На неделе стало известно, что в Заславле смотритель кладбища брал деньги за бесплатную услугу.