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Можно ли снять побои, не обращаясь в милицию или больницу?

26 октября 2018 15:59
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Снять побои можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.   

Можно ли снять побои, не обращаясь в милицию или больницу?-1

Инесса Хвасько, заместитель начальника управления сложных судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Когда к нам приходят подэкспертные и говорят: «Знаете, он меня бил, но он знает, куда бить, и у меня ничего не осталось». Если на место оказывается травматическое воздействие, и оно достаточной силы, чтобы вызвать повреждение, оно останется. Спустя время, у вас всегда будет доказательство этой травмы.

Кровоподтёк исчезнет – доказательств нет.

А так – есть документ, который это всё подтверждает.  

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

# Насилие # общество # Инесса Хвасько

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