«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников

По данным ВОЗ, каждая третья женщина за свою жизнь так или иначе сталкивается с домашним насилием. Это – мировая статистика. В Беларуси ежегодно – 120 тысяч обращений в милицию на почве семейно-бытовых конфликтов. Как правило, такие семьи хорошо знакомы участковым. И вызовы по сигналам соседей или самих участников конфликта поступают на знакомые адреса.

Женщина:

Без камеры! Если по такой агрессии вам показалось, что погода в доме сейчас ненастная, участковый заверяет – это ещё полный штиль. Просто хозяйка не настроена на гостеприимство. Недавно вернулась из ЛТП. Девушку успокаивает брат, уж силой или словом, но настроен он примирительно.

Мужчина:

У меня из-за алкоголя всё происходило. Молодой человек в свои 27 уже дважды отсидел. Наученный горьким опытом, держит себя в руках, хотя раньше не прочь был их распустить. С сожителем матери доходило до поножовщины. Мужчина:

Я его начал выгонять из квартиры, потому что он сильно употреблял, мне это надоело. Начался с ним конфликт, мама влезла, ну и попалась под горячую руку.

Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:

Угроза убийства имела место дважды. Мужчина:

Первый раз – дядя. И хотя Сиди нашёл работу и говорит, что бросил пить, конфликты вспыхивают и сейчас. С былым пылом он в разборки не встревает, сразу сам вызывает милицию. И мечтает разъехаться с родственниками.