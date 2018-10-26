«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников
По данным ВОЗ, каждая третья женщина за свою жизнь так или иначе сталкивается с домашним насилием.
Это – мировая статистика.
В Беларуси ежегодно – 120 тысяч обращений в милицию на почве семейно-бытовых конфликтов. Как правило, такие семьи хорошо знакомы участковым. И вызовы по сигналам соседей или самих участников конфликта поступают на знакомые адреса.
Женщина:
Без камеры!
Если по такой агрессии вам показалось, что погода в доме сейчас ненастная, участковый заверяет – это ещё полный штиль. Просто хозяйка не настроена на гостеприимство.
Недавно вернулась из ЛТП.
Девушку успокаивает брат, уж силой или словом, но настроен он примирительно.
Мужчина:
У меня из-за алкоголя всё происходило.
Молодой человек в свои 27 уже дважды отсидел. Наученный горьким опытом, держит себя в руках, хотя раньше не прочь был их распустить.
С сожителем матери доходило до поножовщины.
Мужчина:
Я его начал выгонять из квартиры, потому что он сильно употреблял, мне это надоело. Начался с ним конфликт, мама влезла, ну и попалась под горячую руку.
Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:
Угроза убийства имела место дважды.
Мужчина:
Первый раз – дядя.
И хотя Сиди нашёл работу и говорит, что бросил пить, конфликты вспыхивают и сейчас. С былым пылом он в разборки не встревает, сразу сам вызывает милицию.
И мечтает разъехаться с родственниками.
Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:
На нашем участке на «Востоке» достаточно много лиц, злоупотребляющих спиртным, которые совершают конфликтные ситуации в сфере семейно-бытовых отношений. В связи с чем приходится с ними проводить индивидуальную профилактическую работу. Постановка данных граждан на профилактический учёт, выносим защитные предписания, чтобы изолировать правонарушителя, семейного скандалиста.
Жертвы домашнего насилия. Реальные истории