Новости по тегу #происшествия

Вирусное видео в соцсетях увидела классный руководитель подростка. Педагог узнал своего ученика и вскоре связался с родителями.
Лайнер подал тревожные сигналы: сначала код чрезвычайной ситуации, а затем – код захвата судна.
Пришлось ли после такого приземления обращаться за медпомощью – неизвестно.
Еще двое раненых находятся в критическом состоянии.
Погибшего мужчину обнаружили его родственники.
В результате стрельбы скончались две женщины.
Возбуждено дело.
Во Франции вновь ограблен музей.
В Петербурге арестован подросток, выстреливший из травматики в лицо девушке.
Согласно материалам дела, обвиняемый умышленно исключил из базы для начисления обязательных страховых взносов оплату услуг, перечисляемых индивидуальным предпринимателям. Фактически данные ИП являлись сотрудниками объединения. Руководитель не отразил в бухгалтерском учете реально выплаченную ЗП.
Спасатели нашли судно в 120 километрах от Гран-Канарии – в живых оставались лишь 45 человек из 128.
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