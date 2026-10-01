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Новости по тегу #происшествия

«Игры» не остались без внимания – власти Бреста взяли под контроль опасные развлечения школьников
01 октября 2026 13:32

«Игры» не остались без внимания – власти Бреста взяли под контроль опасные развлечения школьников

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии – подробности
30 сентября 2026 17:52

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии – подробности

Подростки в Бресте придумали себе развлечение – такой «досуг» может привести к трагедии
30 сентября 2026 14:52

Подростки в Бресте придумали себе развлечение – такой «досуг» может привести к трагедии

Украинец ранил ножом пятерых человек в Польше, один из пострадавших скончался
24 сентября 2026 10:47

Украинец ранил ножом пятерых человек в Польше, один из пострадавших скончался

В Турции неизвестный открыл огонь у лицея, ранены 4 школьника
22 сентября 2026 07:26

В Турции неизвестный открыл огонь у лицея, ранены 4 школьника

В нацпарке Бурятии нашли тело пропавшего туриста
09 сентября 2026 11:05

В нацпарке Бурятии нашли тело пропавшего туриста

В дагестанском кафе произошло двойное убийство
09 сентября 2026 10:20

В дагестанском кафе произошло двойное убийство

В Домодедово задержана россиянка с французским шлемом времен Первой мировой войны
08 сентября 2026 09:21

В Домодедово задержана россиянка с французским шлемом времен Первой мировой войны

Картины на 9 млн евро украдены из французского музея Ренуара
08 сентября 2026 08:45

Картины на 9 млн евро украдены из французского музея Ренуара

В России школьник выстрелил в лицо 16-летней девочке из травматического пистолета
06 сентября 2026 15:06

В России школьник выстрелил в лицо 16-летней девочке из травматического пистолета

Не платил страховые взносы на 1.8 млн рублей – прокуратура Минской области направила уголовное дело в суд
04 сентября 2026 16:05

Не платил страховые взносы на 1.8 млн рублей – прокуратура Минской области направила уголовное дело в суд

Более 80 мигрантов погибли за месяц дрейфа лодки из Гамбии
04 сентября 2026 06:25

Более 80 мигрантов погибли за месяц дрейфа лодки из Гамбии