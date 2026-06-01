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Новости по тегу #Насилие

Домашнее насилие – кто может обратиться в кризисную комнату, рассказала эксперт
01 июня 2026 12:16

Домашнее насилие – кто может обратиться в кризисную комнату, рассказала эксперт

В Могилевской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о покушении на убийство
08 апреля 2026 06:49

В Могилевской области завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела о покушении на убийство

Виды абьюза и механизмы защиты жертвы. Насколько актуальна проблема домашнего насилия в Беларуси – разобрались в ток-шоу
09 февраля 2026 18:37

Виды абьюза и механизмы защиты жертвы. Насколько актуальна проблема домашнего насилия в Беларуси – разобрались в ток-шоу

Без документов и платы. Где найти экстренную помощь в Беларуси? Ответила эксперт
09 февраля 2026 17:33

Без документов и платы. Где найти экстренную помощь в Беларуси? Ответила эксперт

Как система соцзащиты Беларуси помогает жертвам насилия? Ответила эксперт
09 февраля 2026 17:00

Как система соцзащиты Беларуси помогает жертвам насилия? Ответила эксперт

Почему жертвы домашнего насилия часто замалчивают проблему? Ответил представитель СК
09 февраля 2026 16:57

Почему жертвы домашнего насилия часто замалчивают проблему? Ответил представитель СК

Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она всё равно получит бесплатную помощь – депутат
09 февраля 2026 16:32

Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она всё равно получит бесплатную помощь – депутат

От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?
09 февраля 2026 16:30

От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?

Во Франции прошли протесты против насилия в отношении женщин
26 ноября 2025 10:46

Во Франции прошли протесты против насилия в отношении женщин

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях
07 ноября 2025 16:23

С чего начинается абьюз? Психологи о стратегиях манипуляторов и «красных флагах» в отношениях

Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди
07 ноября 2025 16:15

Абьюзер и жертва – психологи о том, почему в токсичные отношения попадают даже сильные люди

В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?
07 ноября 2025 16:07

В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?