Новости по тегу #Насилие

«Прорабатываем с каждой пострадавшей, в том числе с ребенком, индивидуальный план безопасности».
Следствием установлено: в августе 2025 года между парой произошел конфликт на почве ревности. Мужчина проявил крайнюю агрессию, нанеся женщине многочисленные травмы. Затем, пользуясь физическим превосходством, он сбросил ее с балкона второго этажа.
На площадке общественно-политического ток-шоу «По существу» речь шла об общественном иммунитете белорусских женщин.
«У нас создано 133 кризисные комнаты. Заселиться в них можно круглосуточно, это абсолютно бесплатно. При заселении предоставляются и продуктовые наборы, и постельное белье, средства гигиены. Также параллельно работает психолог».
«К нам в систему за 2025 год обратились 15,5 тысяч человек. Из них большая часть – это женщины, 80%. Но 20% мужчин, тоже важно понимать, что 90% из них – это либо инвалиды, либо пожилые люди, либо мальчики. То есть тоже уязвимые категории».
«Очень часто жертву запугивают, в том числе каким-то насилием. Человек боится агрессора, боится, что это насилие станет более жестким».
«У нас в стране созданы все правовые механизмы, чтобы бороться со всеми формами проявления насилия», – рассказала Анжелика Курчак.
«Больше выявляются факты бытового насилия в состоянии алкогольного опьянения. Но есть же действительно психологическое насилие, есть кибернасилие, сейчас есть программы всевозможного слежения».
Ни правительство, ни полиция ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. В 2024 году 107 француженок были убиты своими партнерами. Количество таких преступлений за год выросло на 11 %.
Тирания всегда начинается одинаково. Абьюзер влюбляет мгновенно: внимание, забота, ухаживания, но это лишь стратегия.
«Вы можете быть из полной семьи, вы можете абсолютно вырасти в здоровой среде. Вас это никаким образом не убережет от того, что вы можете столкнуться с абьюзивным отношением к себе».
«Иногда это молодые люди, молодая женщина, иногда женщины, люди совсем взрослого, пожилого возраста. Иногда это мужчины».
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