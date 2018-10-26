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«Если не заставите маму, ваша кошка полетит с балкона». Угрозы домашних тиранов

26 октября 2018 15:36
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Страдают от домашнего насилия не только маргиналы, но и вполне нормальные, благополучные семьи. А из таких, тем более, стыдно и страшно выносить сор из избы. Что подумают люди?   

«Если не заставите маму, ваша кошка полетит с балкона». Угрозы домашних тиранов -1

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия:
В семье был питомец – кошка. И вот супруг хватал эту кошку, выносил её на балкон, а жили они на 8-ом этаже. И, обращаясь к детям, говорил: «Если вы не заставите маму делать так, как я хочу, ваша кошка полетит с балкона». Конечно, дети в слезах бежали к маме и просили её делать так, как требует папа.

Изощрённость домашних тиранов в таких психологических пытках не перестает удивлять. Хотя сотрудницы единственной в стране общенациональной «горячей линии» слышали всякое. За 6 лет – 11 тысяч звонков.

Они и сами просят не показывать лиц.

Нередко здесь раздаются и звонки с угрозами: «Надоумили мою жену развестись, я вас найду и отомщу!»

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

# Насилие # общество # Анна Коршун

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