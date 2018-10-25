В Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей

Новости Беларуси. В Минске таксист присвоил оставленные в автомобиле часы за 10 тысяч рублей.

По информации ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился гражданин Китая с просьбой о возврате утерянных часов. Их стоимость составляла 10 тысяч рублей.

В день пропажи часов мужчина ездил на такси. После окончания поездки гражданин и обнаружил пропажу. На следующий день мужчина обратился к таксисту, но тот рассказал, что не находил часов.

Правоохранители установили, что 42-летний водитель присвоил себе часы. Сам мужчина рассказал, что нашел их на заднем сидении авто спустя несколько дней после обращения гражданина Китая.

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