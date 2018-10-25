«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилия, рассказали в программе «Специальный репортаж». Жертва домашнего насилия:

Я задумывалась, может, я была в чем-то виновата, что-то не так сделала. Но если любовь, такого отношения не может быть…

Любовь, которая ранит. И даже воспоминания – как синяки на душе. Ещё отзываются болью. С грудничком на руках и вторым ребёнком под сердцем наша героиня оказалась под прессом угроз, ультиматумов и жёстких условий. В чужой мусульманской стране.

Жертва домашнего насилия:

В какой-то момент я поняла, что я рада, когда он не приходит домой ночевать, что мне гораздо комфортнее и спокойнее, когда его рядом нет. Боязнь его обидеть, боязнь сказать что-то, что ему не понравится. С большой любви начиналась история нашей героини. Она просит не показывать лицо, а на интервью согласилась, чтобы озвучив свою историю, символически поставить в ней точку. Это не был курортный роман или знакомство в Интернете. Скорее, любовь с первого взгляда. Будущего мужа-мусульманина она встретила во время учёбы за границей. Однако после переезда в его страну трепетное отношение супруга изменилось.

Жертва домашнего насилия:

Всё начиналось незаметно, сначала он мог схватить меня за руку, через какое-то время это уже – отталкивания. Постепенно он почувствовал, наверное, свою власть, поскольку я находилась в чужой стране, без поддержки. На тот момент в семье уже был первенец и девушка ждала второго ребёнка. Увидеть этого малыша его отцу было не суждено. Ссоры из-за религиозных разногласий в воспитании сына супруг пресёк быстро.

Жертва домашнего насилия:

Я не могла успокоиться и тогда он швырнул меня на кровать. И сказал, что если я не успокоюсь, то он сломает мне ноги. Поэтому я решила взять себя в руки, успокоиться. Вообще, решила держать язык за зубами, играть в предложенную игру, делать всё, чтобы меня… Уже тогда я хотела просто уехать. Под предлогом визита к родителям она сбежала насовсем. Год спустя, развод так и не оформлен. А супруг периодически грозится отнять старшего сына. Но о своём решении она ни секунды не пожалела. Здесь чувствует себя в безопасности.