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«Обращались пожилые люди после того, как сын пытался душить». Самые страшные звонки на линию для пострадавших от домашнего насилия

26 октября 2018 15:41
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Изощрённость домашних тиранов в психологических пытках не перестает удивлять. Хотя сотрудницы единственной в стране общенациональной «горячей линии» слышали всякое.

За 6 лет – 11 тысяч звонков.

Они и сами просят не показывать лиц. Нередко здесь раздаются и звонки с угрозами: «Надоумили мою жену развестись, я вас найду и отомщу!» Психологи и юристы порой часами общаются со своими абонентами.

«Обращались пожилые люди после того, как сын пытался душить». Самые страшные звонки на линию для пострадавших от домашнего насилия-1

Тревожная тенденция: каждый пятый крик о помощи – от пожилого человека.

Обидчики – собственные дети, например, претендующие на пенсию.

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия:
Такие звонки – очень тяжёлые. Потому что, на первый взгляд, кажутся безвыходными. Потому что пожилые люди не хотят обращаться в милицию, чтобы их ребёнок был наказан. Но, с другой стороны, у нас  были случаи, когда обращались пожилые люди после того, как собственный сын сломал ногу или пытался душить.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории 

# Насилие # общество # Анна Коршун

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