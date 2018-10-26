«Обращались пожилые люди после того, как сын пытался душить». Самые страшные звонки на линию для пострадавших от домашнего насилия

Они и сами просят не показывать лиц. Нередко здесь раздаются и звонки с угрозами: «Надоумили мою жену развестись, я вас найду и отомщу!» Психологи и юристы порой часами общаются со своими абонентами.

Тревожная тенденция: каждый пятый крик о помощи – от пожилого человека.

Обидчики – собственные дети, например, претендующие на пенсию.

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия:

Такие звонки – очень тяжёлые. Потому что, на первый взгляд, кажутся безвыходными. Потому что пожилые люди не хотят обращаться в милицию, чтобы их ребёнок был наказан. Но, с другой стороны, у нас были случаи, когда обращались пожилые люди после того, как собственный сын сломал ногу или пытался душить.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории