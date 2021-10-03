Кадры с места преступления, имена и комментарии. Собрали всё самое важное о трагедии

Новости Беларуси. О трагедии, которая шокировала всю страну. В Минске на неделе простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 28 сентября группа А отрабатывала адреса, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Все происходило на улице Якубовского в столице.

Законные требования открыть дверь 31-летний мужчина проигнорировал. Как только сотрудники проникли в квартиру, он открыл огонь из охотничьего ружья. От полученных ранений боец спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк скончался. О том, что происшествие будет на особом контроле, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководителями Администрации Президента. Глава государства раскрыл некоторые подробности трагедии и предложил начать встречу с минуты молчания. Почему правоохранители были без защиты и кто им звонил незадолго до трагедии? Лукашенко раскрыл подробности убийства офицера – читать далее. Немногие знают, но в КГБ Дмитрий начинал в самом небоевом подразделении — бухгалтерии. Мог бы всю жизнь, что называется, при штабе отсидеться, но он не такой. Аккуратно, аккуратно! Димку вытаскивай.