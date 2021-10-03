Кадры с места преступления, имена и комментарии. Собрали всё самое важное о трагедии
Новости Беларуси. О трагедии, которая шокировала всю страну. В Минске на неделе простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 28 сентября группа А отрабатывала адреса, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Все происходило на улице Якубовского в столице.
Законные требования открыть дверь 31-летний мужчина проигнорировал. Как только сотрудники проникли в квартиру, он открыл огонь из охотничьего ружья. От полученных ранений боец спецподразделения «Альфа» Дмитрий Федосюк скончался.
О том, что происшествие будет на особом контроле, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководителями Администрации Президента. Глава государства раскрыл некоторые подробности трагедии и предложил начать встречу с минуты молчания.
Почему правоохранители были без защиты и кто им звонил незадолго до трагедии? Лукашенко раскрыл подробности убийства офицера – читать далее.
Немногие знают, но в КГБ Дмитрий начинал в самом небоевом подразделении — бухгалтерии. Мог бы всю жизнь, что называется, при штабе отсидеться, но он не такой.
Аккуратно, аккуратно! Димку вытаскивай.
Эта фраза станет сакральной для всех белорусов 28 сентября. Именно в этот день произошла трагедия, которая затронула, наверное, каждого адекватного человека. Оперативники отрабатывали адреса предполагаемых экстремистов. На языке правоохранителей это мероприятие сухо звучит как ОРМ. Никто даже представить не мог, чем может закончиться обычный день сотрудника КГБ.
Заявление СК: по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело – подробности здесь.
Человек с охотничьим ружьем в руках – 31-летний Андрей Зельцер, программист из Минска. По некоторым данным, еще и гражданин США и адепт экстремистских Telegram-каналов. Это он поднимает ствол в сторону чекистов и нажимает на курок.
«Ответным огнём он был ликвидирован». Сергей Кабакович озвучил подробности убийства сотрудника КГБ – читайте здесь.
На видео с камер оперативной съемки видно, как Дмитрий Федосюк, офицер КГБ, получает смертельное ранение. Экстремист был ликвидирован ответным огнем.
Офицер группы А с позывным «Нирвана» скончался в больнице. Врачи говорят, держался до последнего. Генпрокуратура уже на следующий день подтвердила – сотрудники КГБ, применив оружие, действовали в соответствии с законом. Жене убитого экстремиста можно позавидовать – силовики, несмотря на ситуацию, действовали четко и слаженно. Женщина задержана по подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ.
Сейчас правоохранители не скрывают – Андрей Зельцер обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом. И сотрудники КГБ имели постановление на обыск. Но даже эти факты вызывают негодование общественности. Эксперты, политики, журналисты уверены, выстрел в «Нирвану» – шаг за красную черту.
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