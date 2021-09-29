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«Ответным огнём он был ликвидирован». Сергей Кабакович озвучил подробности убийства сотрудника КГБ

29 сентября 2021 06:22
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.

«Ответным огнём он был ликвидирован». Сергей Кабакович озвучил подробности убийства сотрудника КГБ-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Ведь нашим невероятным на всю голову закон не писан. Подонок начал стрелять.

«Ответным огнём он был ликвидирован». Сергей Кабакович озвучил подробности убийства сотрудника КГБ-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. С учетом характера применения насилия – вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины – ответным огнем он был ликвидирован.

Генпрокуратура о стрелявшем в офицера КГБ: обоснованно подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом (подробнее здесь).

# Убийство # происшествия # Сергей Кабакович # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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