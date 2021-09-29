«Ни один преступник не уйдёт от ответственности». Генпрокурор об убийстве сотрудника КГБ

В ведомстве подробно изучили все обстоятельства произошедшего и пришли к однозначному выводу: правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Это беспрецедентный случай, мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность, государственный строй.

Вчера в ходе проведения процессуальных действий, которые были санкционированы в понедельник одним из моих заместителей. Речь шла о том, чтобы были даны санкции на проведение десятка ряда процессуальных действий, связанных с проверкой лиц на причастность к терроризму и экстремизму.

Вчера во время проведения конкретно обыска в одном из жилых помещений, лицо, заранее изготовившееся, которое подозревается в причастности к терроризму, умышленно, целенаправленно произвело выстрел в сотрудника правоохранительных органов и смертельно его ранило. Ответным огнем особо опасный преступник был уничтожен.

Мы провели проверку этих обстоятельств и пришли к однозначному выводу, что правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке. Этот случай еще раз говорит о том, что принцип неотвратимости наказания – это тот краеугольный камень, на котором должна строиться работа всех правоохранительных органов. Ни один преступник не уйдет от ответственности.

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