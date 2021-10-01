Прекратить в нашей стране, ещё недавно спокойной и мирной, это безобразие. О чём говорили на похоронах застреленного силовика

Новости Беларуси. В Минске простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в клубе имени Дзержинского.
Новости Беларуси. В Минске простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в клубе имени Дзержинского.
Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки, люди шли нескончаемым потоком – коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью. Скорбит вся Беларусь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:
Эти чувства невозможно передать, потому что это чувства не просто одного из государственных руководителей, это чувства женщины, это чувства матери, это чувства всех матерей нашей страны. Потому что пережить это невозможно. Хоронить ребенка – это самое страшное, что может быть. Этот молодой человек только вступил в жизнь, но он был истинным героем нашей страны. Он патриот нашей страны. Он делал все для того, чтобы защитить мир и спокойствие в наших семьях, в нашей стране. И поэтому, конечно, мы скорбим вместе с родными и близкими. Мы скорбим всей страной, потому что мы не имеем права терять таких молодых людей.
Петр Шапко, общественный деятель:
Преднамеренное убийство – это не просто трагедия, это страшное преступление. Мы все должны просто сказать «нет» этому террору, даже терроризму, скорее. И прекратить в нашей стране – еще недавно спокойной и мирной – это безобразие.
Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбище героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.
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