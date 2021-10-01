Прекратить в нашей стране, ещё недавно спокойной и мирной, это безобразие. О чём говорили на похоронах застреленного силовика

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:

Эти чувства невозможно передать, потому что это чувства не просто одного из государственных руководителей, это чувства женщины, это чувства матери, это чувства всех матерей нашей страны. Потому что пережить это невозможно. Хоронить ребенка – это самое страшное, что может быть. Этот молодой человек только вступил в жизнь, но он был истинным героем нашей страны. Он патриот нашей страны. Он делал все для того, чтобы защитить мир и спокойствие в наших семьях, в нашей стране. И поэтому, конечно, мы скорбим вместе с родными и близкими. Мы скорбим всей страной, потому что мы не имеем права терять таких молодых людей.