12 мая польские правоохранители, по пока не установленным причинам, приняли группу белорусов за членов преступной группировки. Эта грубая ошибка привела к применению оружия и, как следствие, к ранению нашего соотечественника.
Женщина, находясь за границей, действовала в тесном сговоре с экстремистскими формированиями. Через YouTube-канал они систематически публиковали материалы, направленные на реабилитацию нацизма.
Следователи провели детальный осмотр места аварии, а также следственные эксперименты.
По данным Министерства обороны, около 2:00 дежурные силы по ПВО обнаружили в небе неопознанную воздушную цель. С помощью средств радиоэлектронной борьбы полет нарушителя был пресечен.
«Политическое шоу попытались сделать на наших выборах. Особенно в Польше. Причин было две. У польского правительства – реабилитироваться перед общественностью. Ведь все больше властных решений непопулярны среди обычных поляков. Для участников клоунады – напомнить о своем существовании».
Информация приобщена к материалам уголовного дела.
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