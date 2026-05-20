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Новости по тегу #Сергей Кабакович

СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси
20 мая 2026 19:38

СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси

СК Беларуси расследует уголовное дело минчанки за реабилитацию нацизма
16 марта 2026 10:55

СК Беларуси расследует уголовное дело минчанки за реабилитацию нацизма

СК установил причины смертельного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе
15 октября 2025 10:48

СК установил причины смертельного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе

Милиция опровергла слухи о задержании людей на месте падения БПЛА в Минске
29 июля 2025 13:38

Милиция опровергла слухи о задержании людей на месте падения БПЛА в Минске

Личности заговорщиков раскрыты! Кто и как пытался сделать политическое шоу на выборах Беларуси?
02 февраля 2025 18:48

Личности заговорщиков раскрыты! Кто и как пытался сделать политическое шоу на выборах Беларуси?

СК Беларуси: идентифицированы 365 человек, принявших участие в протестных акциях в различных странах
27 января 2025 17:17

СК Беларуси: идентифицированы 365 человек, принявших участие в протестных акциях в различных странах

Передвигались вдвоём и потеряли устойчивость – в СК рассказали о смертельном ДТП с электросамокатом
08 июля 2024 17:10

Передвигались вдвоём и потеряли устойчивость – в СК рассказали о смертельном ДТП с электросамокатом

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии
16 мая 2024 11:52

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии

СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования
27 марта 2024 16:57

СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования

СК возбудил уголовное дело в отношении представителей околорадикальных ячеек
20 марта 2024 13:40

СК возбудил уголовное дело в отношении представителей околорадикальных ячеек

Беглые придумали новую схему получения финансирования – комментарий СК
14 февраля 2024 16:48

Беглые придумали новую схему получения финансирования – комментарий СК

Более 100 подозреваемых привлечено по делу Координационного совета – СК Беларуси
28 ноября 2023 13:42

Более 100 подозреваемых привлечено по делу Координационного совета – СК Беларуси