Новости по тегу #Убийство

Водитель показался им подозрительным и якобы представлял угрозу безопасности.
По версии следствия, убийство она совершила в квартире, после чего выбросила части тела в Гольяновский пруд.
Семья реализовала свой план частично, была убита одна женщина.
По свидетельству ее брата, женщину обвинили в сотрудничестве с армией и передаче информации о движениях боевиков.
«С целью сокрытия следов яму, в которую поместили труп, залили бетоном», – рассказали в уголовном розыске.
Полиция задержала двоих подозреваемых, а третий нападавший был убит.
Мужчина был убит, когда провожал дочь в школу.
По предварительной информации, его передал под следствие отец, которому сын признался в убийстве.
В ходе дискуссии с одним из участников прозвучал выстрел – Кирк получил ранение в шею и позже скончался в больнице.
Возможности помилования указ не предусматривает.
«Террор, убийства, диверсии, теракты не просто приемлемый, но основной способ борьбы украинских националистов со времен Бандеры – они так и писали в своих программных документах».
В итоге 19-летний молодой парень погиб, а 14-летняя девочка была ранена и госпитализирована.
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