Гайдукевич: «С террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания:

Мнение одно: с террористами-экстремистами разговоров быть не должно никаких абсолютно. Мы должны четко понимать, что те силы, те центры, которые делали ставку на государственный переворот в стране, сейчас делают ставку на терроризм и экстремизм для того, чтобы таким образом взорвать наше общество и решить свои задачи. Санкции – это тоже элемент, который направлен на рост терроризма и экстремизма. Это мы тоже должны понимать. В отношении страны идет гибридная война. С террористами разговора быть не должно.

Я обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительных органов как депутат парламента: ребята, берегите себя. Вся страна с болью смотрит на то, что вчера произошло. Это страшно, это трагедия, молодой сотрудник отдал жизнь за свою страну, у него ребенок, у него жена. И еще находятся те, кто пишет и оправдывает действия убийцы, которого в любой стране мира застрелили сразу же, никто бы не разговаривал. Поэтому жесткие бескомпромиссные меры должны быть, любые в рамках закона.

И еще. Мы должны привлечь к ответственности всех тех, кто призывал к этому на протяжении всего года. Целый год людей накручивали, говорили: убивайте, идите и сопротивляйтесь, убивайте сотрудников, убивайте журналистов, убивайте политиков. Это год мы слышали, в том числе и из-за границы. Их всех надо привлечь к ответственности. И к Западу обращаюсь, вы не выдаете нам преступников. Мы направляем международные запросы. Вы не выполняете международные договора. Что вы творите? Вы хотите из Беларуси сделать Югославию, вы хотите из нас сделать Украину? Не получится у вас, не выйдет у вас ничего. Это все бесполезно. Но зачем вы так творите?

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