Иван Тертель во время прощания с бойцом спецподразделения «Альфа»: закрыл своей спиной друзей

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Это человек из простой семьи, который самостоятельно двигался к тому, что добился. Всегда стремился служить в спецподразделении Комитета государственной безопасности, прошел путь и срочную службу служил, и работал. Затем служил очень успешно в Комитете госбезопасности, в подразделении «Альфа», один из самых лучших бойцов. Я скажу, что это очень заботливый сын, любящий муж и отец для своей жены и маленькой дочери, верный товарищ, крепкий, с большим сердцем. Вот этим своим большим сердцем он и закрыл своих товарищей.

Мы знаем, что он первым фактически зашел в эту квартиру. У него не много было времени на реагирование. Но он выбрал то, что закрыл своей спиной, своим сердцем своих друзей. Мы знаем, кто является вдохновителем этого. И считаем, что они перешли красную черту. Поэтому эта красная черта перейдена, мы без ответа эту ситуацию не оставим. Конечно семья не останется без заботы государства. Глава государства вчера обратил мое особое внимание на заботу о семье, о жене, о ребенке. Вся помощь будет оказана. Но еще раз подчеркну, что красную черту перешли, надо ждать, что мы этого не забудем.

Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбище героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.

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