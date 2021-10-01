Почему правоохранители были без защиты и кто им звонил незадолго до трагедии? Лукашенко раскрыл подробности убийства офицера

Новости Беларуси. С минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ этот день, 1 октября, начался во Дворце Независимости. В рабочем графике Александра Лукашенко совещание с руководством Администрации Президента. Глава государства и высшие должностные лица почтили память офицера Дмитрия Федосюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александру Лукашенко доложили о том, что случилось 28 сентября, в считаные минуты после того, как в одной из квартир Минска прозвучали выстрелы. Сегодня Президент раскрыл некоторые подробности этой трагедии. И отметил, что знает о бесчеловечных интернет-комментариях и упреках, которые раздаются по поводу произошедшего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рано сегодня давать какие-то оценки и нашим соотечественникам, и гражданам за пределами нашей страны, основываясь только на каких-то кадрах в интернете. Естественно, в рамках следствия, может быть, и это нельзя было показывать. Но тем не менее людям надо показать, кто есть кто. Многое за кадром. Прежде всего начинают упрекать наших ребят в том, что они были без защиты, без бронежилетов хотя бы, и нарушение всех норм проведения боевой операции. Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю, когда мне доложили, через несколько минут, об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Знаете, их можно за это осуждать. Это была их инициатива. Вы как генерал это поймете. Их рассуждения были таковыми. Мы проверили. «Вот, товарищу Президенту доложите, вот, понимаете, когда мы в полной экипировке и прочее, люди волнуются, люди плохо воспринимают, поэтому мы вели эти проверки (это не было спецоперацией какой-то), мы проверки вели в гражданской одежде». Да, милиция присутствовала, естественно, в форме, несколько там человек или участковый, излишних людей там не было, чтобы не напрягать общество. Это они так рассуждали. Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться – тех, кого они защищали. Вот что касается в данной операции бронежилета. Еще раз подчеркиваю: это даже не была операция. Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм.