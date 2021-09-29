Заявление СК: по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.