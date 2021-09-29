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Заявление СК: по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело

29 сентября 2021 06:33
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов лиц, причастных к террористической деятельности, в одной из квартир по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь на поражение. Особо опасный преступник стрелял из охотничьего ружья. От полученных ранений сотрудник КГБ скончался. Ответным огнем стрелявший был уничтожен.

Новые детали этого трагического события – в репортаже Григория Азаренка.

Заявление СК: по факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
По факту убийства сотрудника Комитета государственной безопасности возбуждено уголовное дело по пункту 10 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности».

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# Убийство # происшествия # Сергей Кабакович # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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