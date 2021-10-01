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Иван Кубраков на похоронах офицера КГБ: все будут найдены и привлечены к ответственности, мы своё слово держим

01 октября 2021 17:54
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Новости Беларуси. В Минске простились с погибшим при исполнении служебного долга офицером КГБ Дмитрием Федосюком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла в клубе имени Дзержинского.  

Иван Кубраков на похоронах офицера КГБ: все будут найдены и привлечены к ответственности, мы своё слово держим -1

Разделить горе семьи, высказать слова соболезнования и поддержки, люди шли нескончаемым потоком – коллеги по силовым структурам, высшие должностные лица и обычные граждане, в сердцах которых произошедшая трагедия отозвалась болью. Скорбит вся Беларусь.  

Иван Кубраков на похоронах офицера КГБ: все будут найдены и привлечены к ответственности, мы своё слово держим -4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Хочу высказать соболезнования родным и близким нашего коллеги, который погиб на боевом посту. Ну а что касается тех негодяев, кто это организовал и продолжает провокации в отношении Республики Беларусь, все будут привлечены к ответственности, где бы они ни находились: на территории Республики Беларусь, либо кто-то кушает печеньки за границей, все будут найдены и привлечены к ответственности, время уговоров и предупреждений прошло. Мы свое слово держим.  

Похоронили офицера на Восточном кладбище Минска, которое в народе называют «кладбище героев». Все цветы из клуба Дзержинского доставят на место захоронения Дмитрия.  

# Убийство # общество # Дмитрий Федосюк # Иван Кубраков # Фотофакт

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