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Депутат о трагедии в Минске: «Должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают»

29 сентября 2021 17:32
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Новости Беларуси. Цветы, лампады и горечь несправедливости от кровавой расправы над офицером, выполнявшим свой долг. Убийство сотрудника Комитета госбезопасности отозвалось скорбью тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутат о трагедии в Минске: «Должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают»-1

Детали трагедии пока не обнародованы – ведется расследование уголовного дела. Однако общественный градус негодования белорусов говорит сам за себя.

Депутат о трагедии в Минске: «Должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают»-4

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я считаю, что должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают, делают призывы. Потому что эти призывы приводят к конкретным трагедиям. Кто за это должен нести ответственность? Те, кто, находясь где-то в отдалении, непонятно из каких соображений это все делает? Здесь необходимо, чтобы была жесткая оценка этим людям.

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# Убийство # общество # Иван Мамайко # Фотофакт

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