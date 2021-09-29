Депутат о трагедии в Минске: «Должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают»

Детали трагедии пока не обнародованы – ведется расследование уголовного дела. Однако общественный градус негодования белорусов говорит сам за себя.

Иван Мамайко, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что должны понести ответственность и лица, которые активно эту ситуацию раскачивают, делают призывы. Потому что эти призывы приводят к конкретным трагедиям. Кто за это должен нести ответственность? Те, кто, находясь где-то в отдалении, непонятно из каких соображений это все делает? Здесь необходимо, чтобы была жесткая оценка этим людям.

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