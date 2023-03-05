«Залог эффективного развития». Как менялись отношения Беларуси и Китая на протяжении 30 лет?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
На этой неделе было очень яркое международное событие, особенно для Республики Беларусь, о котором говорили абсолютно все мировые средства массовой информации. Новая эпоха партнерства Беларуси и Китая. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху.
Об основных моментах белорусско-китайских отношений в нашем сюжете.
Дипотношения между Беларусью и Китаем были установлены 20 января 1992 года. С этого времени Минск и Пекин активно развивают военно-техническое сотрудничество, ежегодно наращивают торгово-экономическое взаимодействие по всем направлениям. Как отметил Александр Лукашенко, китайский рынок – один из самых перспективных в мире. Он развивается стремительными темпами. Поэтому с таким деловым партнером необходимо углублять отношения.
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Еще в 2016-м Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию об установлении доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. А в 2022 году Минск и Пекин совершили новый скачок в своих дипотношениях. Лидеры двух стран приняли декларацию, согласно которой Беларусь и Китай установили отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Более подробно это обсуждалось во время последнего визита Александра Лукашенко в Китай.
Лидерами двух стран также был подписан масштабный пакет документов о сотрудничестве в таких областях, как политика, экономика, торговля и других сферах. Как отметил первый вице-премьер Николай Снопков, совокупный экономический эффект от белорусско-китайских договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Александра Лукашенко в Китай, оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов.
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Надежда Сасс:
Существует мнение, что одно из привлекательных для китайцев черт Беларуси как партнера является ее последовательность и предсказуемость в вопросах сотрудничества, позволяющая планировать на долгосрочную перспективу. На ваш взгляд, какие в этом смысле ключевые проекты можно считать важнейшими?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Да, я готов согласиться. В условиях, когда целый ряд европейских стран сначала приняли предложение КНР об установлении разных особых режимов партнерства, а потом фактически вышли из этого режима, потом начали обвинять Пекин во всех смертных грехах. В этих условиях, конечно, симпатии Китая обращаются к тем странам, которые могут проводить преемственную политику. Таких стран не то чтобы очень много. Безусловно, к таким странам относится Россия. И к таким странам закономерно относится Республика Беларусь. Поэтому я бы сказал так: тот артиллерийский салют, которым встретили Президента Республики Беларусь – это дань уважения стабильности и эффективного развития Республики Беларусь за все предшествующие и, думаю, последующие годы. Поскольку как раз стабильность этого климата доверия, а также связка Минск – Москва, которую сегодня надо читать Минск – Москва – Пекин, это, конечно, залог эффективного развития если не всей Евразии, то ее очень значительной части.
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