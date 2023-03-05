«Залог эффективного развития». Как менялись отношения Беларуси и Китая на протяжении 30 лет?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

На этой неделе было очень яркое международное событие, особенно для Республики Беларусь, о котором говорили абсолютно все мировые средства массовой информации. Новая эпоха партнерства Беларуси и Китая. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и КНР в новую эпоху. Об основных моментах белорусско-китайских отношений в нашем сюжете.

Дипотношения между Беларусью и Китаем были установлены 20 января 1992 года. С этого времени Минск и Пекин активно развивают военно-техническое сотрудничество, ежегодно наращивают торгово-экономическое взаимодействие по всем направлениям. Как отметил Александр Лукашенко, китайский рынок – один из самых перспективных в мире. Он развивается стремительными темпами. Поэтому с таким деловым партнером необходимо углублять отношения. Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран. Подробнее.

Еще в 2016-м Александр Лукашенко и Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию об установлении доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. А в 2022 году Минск и Пекин совершили новый скачок в своих дипотношениях. Лидеры двух стран приняли декларацию, согласно которой Беларусь и Китай установили отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Более подробно это обсуждалось во время последнего визита Александра Лукашенко в Китай.