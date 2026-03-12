В Минфине подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год

Финансовая дисциплина, эффективность государственных расходов и дальнейшее развитие бюджетной системы. В Министерстве финансов подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год и определили задачи на следующий период. Заседание коллегии прошло с участием премьер-министра Александра Турчина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава правительства, в нынешних условиях требования к работе всей финансовой вертикали будут только возрастать. Центральный аппарат Минфина, региональные управления, районные отделы, органы казначейства и контрольно-ревизионные службы должны действовать как единая система и работать на общий результат. Главная задача – максимально бережно и ответственно относиться к каждому бюджетному рублю.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:

Мы выполнили базовые обязательства государства по трем основным направлениям. Это, естественно, социальные расходы, включая в первую очередь повышение заработной платы в бюджетном секторе, по обеспечению национальной безопасности, по поддержке экономики системообразующих отраслей и предприятий.

На сегодняшний момент, в принципе, те параметры, в которых мы работаем, уже начиная с 2026 года, они, естественно, основываются на той системной работе, которая ставит своей целью обеспечить стабильность финансовой системы, обеспечить стабильность государственных финансов. И, по сути, это основное поручение, основная задача, которая была нам поставлена руководителем правительства по итогам сегодняшнего заседания.

В числе приоритетов также дальнейшая оптимизация бюджетной сферы и развитие страхового рынка, потенциал которого может стать дополнительным источником инвестиций для экономики страны. В правительстве уверены: финансовая система Беларуси остается устойчивой, а стоящие перед ней задачи будут выполнены.