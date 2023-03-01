Прямой эфир

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?

01 марта 2023 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в двух форматах: узком и расширенном. В центре внимания лидеров – реализация совместных проектов, развитие сотрудничества в разных направлениях, взаимодействие в политической сфере.  

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос». Читайте здесь.  

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?-1

Но деловым разговорам предшествовала, как и полагается, торжественная церемония встречи двух лидеров.  

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?-4

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин – давние хорошие друзья. В развитии плодотворных белорусско-китайских отношений этот фактор играет немаловажную роль. Не секрет, что Китай – лидер технологической индустрии. Это одно из перспективных направлений, которое особенно интересно белорусам.  

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?-7

Не стоит, кстати, забывать на примере БНБК тот факт, что Китай впервые в истории поделился секретными технологиями биоразработок, на которых и сам зарабатывает. Ну, и очевидный факт, что китайский рынок – один из самых перспективных в мире и развивается стремительными темпами. Поэтому с таким деловым партнером необходимо развивать отношения углублено – убежден Александр Лукашенко. Белорусский лидер предлагает от простой торговли активнее двигаться в сторону совместной кооперации.  

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я искренне рад снова посетить дружественный Китай. Каждый раз для меня это не только новые открытия вашей самобытной страны, ее культуры, народа. Это еще и возможность наблюдать колоссальные изменения в развитии, перенимать уникальный опыт, учиться у вас. Благодарю за традиционно теплый, гостеприимный прием, оказанный всей белорусской делегации. В общем-то, Китай всегда этим отличался. Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный.  

«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?-13

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: мы не ставили перед собой цель дружить или работать против третьих стран  

Премьер Госсовета КНР: «Китайско-белорусские отношения развиваются на основе многолетней дружбы»  

Игорь Брыло: «Подошло время увеличить ассортимент продаваемой белорусской продукции на китайский рынок»  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»
01 марта 2023 10:58

Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос»

Хренин: Беларусь сосредоточит внимание на повышении сплоченности ОДКБ и урегулировании противоречий
01 марта 2023 10:16

Хренин: Беларусь сосредоточит внимание на повышении сплоченности ОДКБ и урегулировании противоречий

Польские пограничники вытеснили беженцев в Беларусь – в телефонах иностранцев сохранились доказательства произошедшего
01 марта 2023 10:10

Польские пограничники вытеснили беженцев в Беларусь – в телефонах иностранцев сохранились доказательства произошедшего