«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?
Беларусь предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в двух форматах: узком и расширенном. В центре внимания лидеров – реализация совместных проектов, развитие сотрудничества в разных направлениях, взаимодействие в политической сфере.
Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос». Читайте здесь.
Но деловым разговорам предшествовала, как и полагается, торжественная церемония встречи двух лидеров.
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин – давние хорошие друзья. В развитии плодотворных белорусско-китайских отношений этот фактор играет немаловажную роль. Не секрет, что Китай – лидер технологической индустрии. Это одно из перспективных направлений, которое особенно интересно белорусам.
Не стоит, кстати, забывать на примере БНБК тот факт, что Китай впервые в истории поделился секретными технологиями биоразработок, на которых и сам зарабатывает. Ну, и очевидный факт, что китайский рынок – один из самых перспективных в мире и развивается стремительными темпами. Поэтому с таким деловым партнером необходимо развивать отношения углублено – убежден Александр Лукашенко. Белорусский лидер предлагает от простой торговли активнее двигаться в сторону совместной кооперации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я искренне рад снова посетить дружественный Китай. Каждый раз для меня это не только новые открытия вашей самобытной страны, ее культуры, народа. Это еще и возможность наблюдать колоссальные изменения в развитии, перенимать уникальный опыт, учиться у вас. Благодарю за традиционно теплый, гостеприимный прием, оказанный всей белорусской делегации. В общем-то, Китай всегда этим отличался. Мы заинтересованы, крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынки третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный.