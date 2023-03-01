«Потенциал двусторонних проектов громадный». О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с Си Цзиньпином?

Беларусь предлагает Китаю создавать совместные предприятия и развивать кооперацию. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они прошли в двух форматах: узком и расширенном. В центре внимания лидеров – реализация совместных проектов, развитие сотрудничества в разных направлениях, взаимодействие в политической сфере. Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос». Читайте здесь.

Но деловым разговорам предшествовала, как и полагается, торжественная церемония встречи двух лидеров.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин – давние хорошие друзья. В развитии плодотворных белорусско-китайских отношений этот фактор играет немаловажную роль. Не секрет, что Китай – лидер технологической индустрии. Это одно из перспективных направлений, которое особенно интересно белорусам.

Не стоит, кстати, забывать на примере БНБК тот факт, что Китай впервые в истории поделился секретными технологиями биоразработок, на которых и сам зарабатывает. Ну, и очевидный факт, что китайский рынок – один из самых перспективных в мире и развивается стремительными темпами. Поэтому с таким деловым партнером необходимо развивать отношения углублено – убежден Александр Лукашенко. Белорусский лидер предлагает от простой торговли активнее двигаться в сторону совместной кооперации.