А сейчас литовские чиновники третьего ранга через губу говорят: «Если вы выполните предварительные условия, и далее список на 16 листах, то мы, может быть, подумаем о том, что когда-нибудь с вами будем вести переговоры».
Смотрите в это воскресенье, 5 июля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
Если коротко, капиталисты буквально в шоке.
Но именно сегодня, 12 февраля, есть повод порассуждать о возможной ситуации в нашем регионе именно в этом ключе, задаваясь резонным вопросом: «А что было бы если?...»
Отдельные заявления политических руководителей европейских стран вызывают вопросы.
«Они видят мир как безоговорочную капитуляцию России».
Беларусь уверенно развивает атомную энергетику, превращая ее в стратегическую основу собственной энергетической безопасности.
«Где-нибудь под Харьковом или под Полтавой...»
Российская агрессия только в грозных сообщениях провластных медиа, а налоговая нагрузка на милитаризацию и проблемы с мигрантами вокруг европейцев.
Востребованность ШОС, рост авторитета организации – объективный и закономерный результат. Мир начинает различать настоящую независимость от фиктивной, партнеров – от соперников.
Саммит ШОС стал крупнейшим в истории организации и не являлся просто дипломатической встречей, а был нацелен на конкретные шаги.
Сотрудничество в рамках организации Президент назвал стратегическим.
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