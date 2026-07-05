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Новости по тегу #Николай Межевич

Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич
05 июля 2026 19:20

Если бы мы исходили только из экономических критериев, были бы идеальные отношения с Европой – Межевич

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»
03 июля 2026 16:11

Расставляем акценты по следам большой командировки Президента. Анонс ток-шоу «Мнения»

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России
22 мая 2026 16:36

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России

11 лет со дня подписания Минских соглашений. Шанс на мир был! К каким реалиям привёл обман Запада?
12 февраля 2026 17:03

11 лет со дня подписания Минских соглашений. Шанс на мир был! К каким реалиям привёл обман Запада?

Межевич: немецкий милитаризм ни на что не опирается, они не готовы воевать
10 декабря 2025 16:41

Межевич: немецкий милитаризм ни на что не опирается, они не готовы воевать

Межевич: Европа категорически против любых форм мирного плана по Украине
29 ноября 2025 16:46

Межевич: Европа категорически против любых форм мирного плана по Украине

БелАЭС вырабатывает 40 % электроэнергии, которая потребляется в Беларуси
27 сентября 2025 16:56

БелАЭС вырабатывает 40 % электроэнергии, которая потребляется в Беларуси

Межевич: режим Зеленского готов положить хоть всех поляков, включая Навроцкого, в украинский чернозём
14 сентября 2025 17:33

Межевич: режим Зеленского готов положить хоть всех поляков, включая Навроцкого, в украинский чернозём

Европолитики сомневаются в польской версии о «вторжении» российских дронов
14 сентября 2025 17:24

Европолитики сомневаются в польской версии о «вторжении» российских дронов

Мировые СМИ и эксперты обсуждают итоги саммита ШОС в Китае
04 сентября 2025 17:37

Мировые СМИ и эксперты обсуждают итоги саммита ШОС в Китае

Лукашенко: мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью
04 сентября 2025 06:23

Лукашенко: мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью

Минск пришёл в ШОС всерьёз и надолго – эксперты
03 сентября 2025 16:56

Минск пришёл в ШОС всерьёз и надолго – эксперты