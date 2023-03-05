«Мы привяжем к позорному столбу Минск, Москву и Пекин». Почему Китай не хочет «дружить» с Литвой?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Я прекрасно помню, как 10 лет назад вокруг китайской делегации в буквальном смысле плясали литовцы в Клайпеде и говорили: инвестируйте нам. И на десятилетия вперед вы будете получать возможности работать с Европой через лучший в Европе (по крайней мере, в Восточной Европе) порт. И что? После этого прошло буквально 9 лет. И министр иностранных дел Литвы заявляет, что мы привяжем к позорному столбу Минск, Москву и Пекин. Вот такой смелый министр.

И о чем это говорит? На поколения вперед Китай с Литвой или Польшей постарается минимизировать дела, если есть особенно возможность как-то это сделать. С помощью Минска, с помощью России. Проверка партнерских отношений иногда требует времени. Минск эту проверку прошел, Москва тоже, а многие не прошли. Ведь предложения партнерства со стороны Китая были сделаны очень многим странам. Многие приняли, но потом вышли.