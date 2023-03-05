«Мы привяжем к позорному столбу Минск, Москву и Пекин». Почему Китай не хочет «дружить» с Литвой?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Я прекрасно помню, как 10 лет назад вокруг китайской делегации в буквальном смысле плясали литовцы в Клайпеде и говорили: инвестируйте нам. И на десятилетия вперед вы будете получать возможности работать с Европой через лучший в Европе (по крайней мере, в Восточной Европе) порт. И что? После этого прошло буквально 9 лет. И министр иностранных дел Литвы заявляет, что мы привяжем к позорному столбу Минск, Москву и Пекин. Вот такой смелый министр.
И о чем это говорит? На поколения вперед Китай с Литвой или Польшей постарается минимизировать дела, если есть особенно возможность как-то это сделать. С помощью Минска, с помощью России. Проверка партнерских отношений иногда требует времени. Минск эту проверку прошел, Москва тоже, а многие не прошли. Ведь предложения партнерства со стороны Китая были сделаны очень многим странам. Многие приняли, но потом вышли.
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Так что очень важный визит. Я скажу даже больше. Мне как гражданину России, белорусу было очень приятно то, что другого гражданина Беларуси, но тоже белоруса встречают артиллерийским залпом. Это салют в нашу честь в национальном плане. Это хорошо, это приятно.
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