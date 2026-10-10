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Новости по тегу #Беларусь-Китай

Международный форум «Беларусь – Китай: мост для инноваций-2026» прошел в Минске
10 октября 2026 08:09

Международный форум «Беларусь – Китай: мост для инноваций-2026» прошел в Минске

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
01 октября 2026 05:37

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси
28 сентября 2026 06:34

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси

Мероприятия к 77-летию образования КНР проходят в Минске
22 сентября 2026 17:09

Мероприятия к 77-летию образования КНР проходят в Минске

Беларусь и Китай успешно развивают отношения с 1992 года
22 сентября 2026 17:01

Беларусь и Китай успешно развивают отношения с 1992 года

Белорусская делегация изучает опыт традиционной медицины на форуме ШОС в Китае
18 сентября 2026 08:01

Белорусская делегация изучает опыт традиционной медицины на форуме ШОС в Китае

Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных
15 сентября 2026 13:39

Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных

Шчыра вітаем. Чем удивила Беларусь блогеров-миллионников из Китая?
13 сентября 2026 17:24

Шчыра вітаем. Чем удивила Беларусь блогеров-миллионников из Китая?

Снопков: Беларуси и Китаю нужно переводить накопленный политический капитал в конкретные проекты
11 сентября 2026 17:28

Снопков: Беларуси и Китаю нужно переводить накопленный политический капитал в конкретные проекты

В Минск прибыла делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР
11 сентября 2026 14:40

В Минск прибыла делегация Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР

«Люди могут поделиться своими реальными рассказами» – Чжан Вэньчуань о конкурсе «Моя история с Китаем»
11 сентября 2026 13:13

«Люди могут поделиться своими реальными рассказами» – Чжан Вэньчуань о конкурсе «Моя история с Китаем»

Блогеры из Китая продолжают путешествие по Беларуси. Каким стал маршрут второго дня?
09 сентября 2026 18:20

Блогеры из Китая продолжают путешествие по Беларуси. Каким стал маршрут второго дня?