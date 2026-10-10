Новости по тегу #Беларусь-Китай

Ученые и специалисты Беларуси и КНР обменялись идеями и представили свои разработки.
Глава государства подчеркнул, что взаимоотношения Беларуси и Китая находятся на беспрецедентном уровне, ведется интенсивный политический диалог.
На сцене выступили белорусские и китайские исполнители: через музыку, стихи и народные танцы зрители прикоснулись к восточной философии.
Праздничные события, организованные Посольством КНР в Беларуси при поддержке министерств и ведомств, объединили дипломатов, высших должностных лиц, деятелей культуры, представителей бизнеса, а также китайских студентов и диаспору.
Будущий статус Поднебесной как одного из мировых центров Минск рассмотрел еще в далекие 90-е.
Позиция Минска прагматична: любые инициативы на платформе организации должны приносить реальную пользу гражданам и укреплять здоровье наций.
Военная академия Беларуси готова пересмотреть учебные программы с учетом запросов китайской стороны.
Живые человеческие эмоции и первозданная красота. Похоже, именно за этим в нашу страну прилетели популярные тревел-блогеры из КНР. Их совокупная аудитория превышает 50 миллионов подписчиков, а контент из Синеокой открывает для азиатского региона совершенно новые туристические маршруты.
Сотрудничество Минска и Пекина строится на принципах всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. А еще – это пример того, как, несмотря на расстояния, можно выстраивать доверительную дружбу. И она будет только крепче.
Минск и Пекин укрепляют фундамент всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.
Беларусь и Китай – мы ближе, чем кажется. Уже, пожалуй, никого не удивишь отпуском, проведенным в Шанхае или Санье, а продукция Поднебесной точно есть в каждом белорусском доме.
Уже второй день контент блогеров из Китая состоит из обзоров самых красивых мест нашей страны. Популярные медиамейкеры из КНР участвуют в ознакомительном туре.
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