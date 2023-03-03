Холодная война. Китай всё ещё над cхваткой или уже в игре? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая:

Белорусско-китайские взаимоотношения и миротворческие инициативы Китая.

Артиллерийский салют, которым встретили Президента Республики Беларусь, – это дань уважения стабильности и эффективного развития Республики Беларусь за все предшествующие и, думаю, последующие годы. Взгляд нашего эксперта, профессора Николая Межевича, на происходящие события и анализ мировой политической повестки – читайте в авторском Telegram-канале!

Китайцы действительно смотрят, а кто еще на территории географической Европы мог бы оставаться надежным их партнером. Да, это Республика Беларусь.

Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью. Интересы в развитии двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не ставили перед собой – Китайской Народной Республикой и Беларусью – задач, чтобы дружить или работать против третьих стран.

В новой холодной войне Китай все еще над cхваткой или уже в игре?

НАТО замечает, что Пекин не исключает возможности оказать Москве военную помощь. В частности, речь идет о поставках оружия.

Правительство США не колеблясь введет санкции против китайских компаний и частных лиц, если Китай нарушит санкции против России.

Китай, по идее, как страна, которая очень четко обозначила свою миролюбивую позицию сейчас, должна вводить санкции против всех американских и европейских компаний, которые поставляют оружие в Украину, тем самым разжигая конфликт.

Обратить внимание, как ведет себя Китай, как ведет себя Россия. Они уже даже не реагируют на эти посылы. Они говорят: друзья мои, все может закончиться Нюрнбергским процессом 2.0.