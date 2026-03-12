В Минске модернизируют уличное освещение и расширят архитектурную подсветку

К 2030 году Минск перейдет на светодиодное уличное освещение. Это позволит снизить потребление энергии и повысит безопасность на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О модернизации уличного освещения говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом предприятия «Мингорсвет». В столице более 121 тысячи светоточек, из которых 60 % – это газоразрядные лампы, 40 % – светодиодные. В ближайшие годы ситуация изменится. При одинаковом световом потоке объем потребления у светодиодных источников значительно меньше. Кроме того, такое освещение обладает повышенным индексом цветопередачи. Это благоприятно сказывается на безопасности дорожного движения.