В Минске модернизируют уличное освещение и расширят архитектурную подсветку
К 2030 году Минск перейдет на светодиодное уличное освещение. Это позволит снизить потребление энергии и повысит безопасность на дорогах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
О модернизации уличного освещения говорили на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна с коллективом предприятия «Мингорсвет». В столице более 121 тысячи светоточек, из которых 60 % – это газоразрядные лампы, 40 % – светодиодные. В ближайшие годы ситуация изменится. При одинаковом световом потоке объем потребления у светодиодных источников значительно меньше. Кроме того, такое освещение обладает повышенным индексом цветопередачи. Это благоприятно сказывается на безопасности дорожного движения.
Александр Воробцов, директор унитарного предприятия Мингорисполкома «МИНГОРСВЕТ»:
С точки зрения архитектурного освещения основные направления, которые сегодня рассматриваются предприятием и дальнейшее развитие получат, – это территория, прилегающая к Минской кольцевой автодороге, это по движению третьей линии метро, второе транспортное кольцо. Поэтому, в принципе, планы мероприятий есть и в долгосрочной перспективе, и в краткосрочной. Поэтому динамично предприятие развивается в такой части сегмента благоустройства, как световая среда.
Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это уникальное предприятие, именно благодаря этому предприятию, на котором работают порядка 500 человек, наш город светится, наш город сияет. Очень много интересных вопросов задавалось в целом в ходе встречи. Это к большому счастью, потому что действительно люди остаются и задают вопросы индивидуального плана.
Город также приступает к созданию сети иллюминационного освещения. Планируется осветить улицу Мирошниченко, участки Партизанского проспекта и улицы Орловской, а также площадь Старый Аэропорт.
В 2025 году в Минской области для целей уличного освещения установили 50 тысяч светодиодных светильников. Читайте здесь.