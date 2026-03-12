Суд РФ приговорил 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» к пожизненным срокам

Более 600 пострадавших, 147 погибших, почти 6 миллиардов рублей ущерба и 19 фигурантов на скамье подсудимых. Сегодня Второй Западный окружной военный суд в Москве поставил точку в судьбе непосредственных участников кровавой драмы, разыгравшейся 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 человек приговорены к пожизненному лишению свободы. Еще четверо пособников, чья роль в преступлении была оценена как менее значительная, получили сроки от 19 до 22 с половиной лет колонии.

Судья оглашал вердикт больше часа. Среди статей – теракт, содействие терроризму, незаконный оборот оружия. Фигурантов дела признали виновными по всем пунктам. Отметим, что несколько нарушителей задержали при поддержке белорусских спецслужб. По данным очевидцев, на суде преступники просили снисхождения и приносили извинения потерпевшим, но это не смягчило наказание.

В пользу потерпевших удовлетворены иски на сумму более 200 миллионов рублей. Но несмотря на то, что террористы понесли наказание, следователи не закрывают уголовное дело, которое длилось больше года.

Как сообщили в СК РФ, предварительное следствие продолжается в отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации, причастных к атаке. Эти лица объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Главный политический акцент процесса – вывод Следственного комитета России о том, что массовое убийство было совершено в интересах действующего руководства Украины. Цель, по версии обвинения, – дестабилизация внутриполитической ситуации в стране.