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«Путь зрелого и полноценного развития». Психолог проанализировала общение Лукашенко и Си Цзинпина в Китае

03 марта 2023 11:14
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.  

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.  
«Путь зрелого и полноценного развития». Психолог проанализировала общение Лукашенко и Си Цзинпина в Китае-1

Алена Дзиодзина, психолог:  
Выстраивая конструктивные и психологически зрелые отношения с другими, особенно важно говорить с ними на одном языке, для обеих сторон понятном. Он далеко не всегда состоит из слов, и порой мы выражаем отношение к другим через символизм наших поступков.  

Так, возлагая венок на площади Тяньаньмэнь от лица нашей страны, Александр Лукашенко традиционно почтил память героев, которые отдали жизнь в революционной борьбе китайского народа в XIX-XX веках.  

Этот поступок, совершенный в начале поездки, символично сообщил о белорусском уважении к китайской истории и их уникальным традициям. На перспективу дружественного сотрудничества эта деталь была достаточно важной. Ведь выражая уважение к минувшим событиям в их стране, китайским традициям и культуре, Президент на языке символизма сообщил о фундаментальном принципе, с которым белорусы приехали в их страну.

Уважение к уникальности другого в таких случаях очень существенна. И этот символичный поступок обещает дальнейшее развитие отношений в балансе, что Беларусь на такие настроена.

Алена Дзиодзина:
Китайская сторона тоже выразила отношение к визиту нашего Президента на языке символизма, подчеркнув значимость его приезда в Китай. Торжественно и красиво, проявляя внимание к гостю. Соблюдая тоже, возможно, традицию, но неформально и трогательно. По-китайски, по-своему.

«Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей», – дополняет Александр Лукашенко о той позиции, с которой намерен выстраивать контакт с современным Китаем.

Для процесса развития отношений это обнаруживает себя как то, что политика наших стран говорит на языке схожих ценностей, несмотря на то, что наши культуры достаточно разные. Однако сходство в фундаментальных принципах развития отношений ложится в основу доверия. Это служит необходимой базой для полноценного сотрудничества наших стран без ущемления интересов друг друга.

«Путь зрелого и полноценного развития». Психолог проанализировала общение Лукашенко и Си Цзинпина в Китае-4

Алена Дзиодзина:
И Китаю, и нам принципиально важен суверенитет наших стран, когда, объединяясь с другими, мы все равно сохраняем свою уникальность. Ведь дисбаланс интересов рано или поздно приводит к тому, что страна теряет себя. Точно как люди перестают быть собой, включаясь в токсичные отношения. Для нас и Китая, очевидно, такая история неприемлема.

«Меня с господином Президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная, нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений», – отзывается Си Цзиньпин на принципы нашей политики, из которых Александр Лукашенко строит отношения Беларуси с миром.

И для наших обеих стран это значит новые перспективы в сотрудничестве и возможный путь зрелого и полноценного развития.

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# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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