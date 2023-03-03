«Путь зрелого и полноценного развития». Психолог проанализировала общение Лукашенко и Си Цзинпина в Китае

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Выстраивая конструктивные и психологически зрелые отношения с другими, особенно важно говорить с ними на одном языке, для обеих сторон понятном. Он далеко не всегда состоит из слов, и порой мы выражаем отношение к другим через символизм наших поступков.

Так, возлагая венок на площади Тяньаньмэнь от лица нашей страны, Александр Лукашенко традиционно почтил память героев, которые отдали жизнь в революционной борьбе китайского народа в XIX-XX веках.

Этот поступок, совершенный в начале поездки, символично сообщил о белорусском уважении к китайской истории и их уникальным традициям. На перспективу дружественного сотрудничества эта деталь была достаточно важной. Ведь выражая уважение к минувшим событиям в их стране, китайским традициям и культуре, Президент на языке символизма сообщил о фундаментальном принципе, с которым белорусы приехали в их страну.

Уважение к уникальности другого в таких случаях очень существенна. И этот символичный поступок обещает дальнейшее развитие отношений в балансе, что Беларусь на такие настроена.

Алена Дзиодзина:

Китайская сторона тоже выразила отношение к визиту нашего Президента на языке символизма, подчеркнув значимость его приезда в Китай. Торжественно и красиво, проявляя внимание к гостю. Соблюдая тоже, возможно, традицию, но неформально и трогательно. По-китайски, по-своему.

«Сегодняшняя встреча проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений. Они должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей», – дополняет Александр Лукашенко о той позиции, с которой намерен выстраивать контакт с современным Китаем.

Для процесса развития отношений это обнаруживает себя как то, что политика наших стран говорит на языке схожих ценностей, несмотря на то, что наши культуры достаточно разные. Однако сходство в фундаментальных принципах развития отношений ложится в основу доверия. Это служит необходимой базой для полноценного сотрудничества наших стран без ущемления интересов друг друга.