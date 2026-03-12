Определились претенденты на медали «Золотой шайбы» в младшей группе

Финальная тур «Золотой шайбы» собирает лучших ребят из всех регионов страны, которые смогли выиграть зональные и городские турниры. «Лидские львы» впервые пробились в главный старт, и здесь юных хоккеистов-любителей вдохновляет все, даже проигрыш, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Золотая шайба» – турнир хоть и для любителей, но подходы участников здесь очень серьезные. Тренировки перед матчами, даже на суше, обязательны. «Стальные волки» на протяжении всей финальной серии создавали нешуточную конкуренцию всем. И пусть они сегодня замахнулись не на главный трофей, тем не менее гомельчане заметны издалека и цепляют взоры специалистов. Пятница – статус-кво.