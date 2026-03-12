Работники предприятия «Гродноэнерго» посетили с экскурсией Дворец Независимости

Архитектурная жемчужина и настоящая гордость суверенной Беларуси – Дворец Независимости вновь распахнул свои двери для гостей. 12 марта с экскурсией его посетили специалисты из «Гродноэнерго» – всего около 120 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это здание заслуженно называют символом белорусской государственности. Над проектом работали белорусские умельцы. Сроки строительства талантливым мастерам удалось сократились почти вдвое: 30 месяцев вместо 57. Но Дворец Независимости впечатляет не только архитектурными решениями. Это еще и огромный альбом нашей культуры. Сегодня в этих стенах демонстрируется экспозиция «Это все она», посвященная прекрасному образу белорусской женщины. Гости, даже далекие от творчества, в деталях изучают картины белорусских живописцев и скульпторов.

Александр Торч, заместитель генерального директора по идеологической и социальной работе РУП «Гродноэнерго»:

Действительно красивые работы. И мы гордимся, что в нашей стране есть замечательные люди, которые умеют красоту нести в массы. Поэтому мы очень ценим то, что у нас есть такая возможность побывать и сегодня посмотреть своими глазами вот это прекрасное здание.

Александр Гундарь, заместитель главного инженера филиала «Гродненские электрические сети» РУП «Гродноэнерго»:

Впечатляют интерьеры залов. Они действительно оформлены и пронизаны, можно сказать, белорусской стилистикой. Очень впечатляет, что все работы были выполнены белорусскими строителями. Это важно для нашей страны, что мы можем строить такие красивые, прекрасные объекты в кратчайший срок. Каждый день в этих залах пишется новая глава истории нашего государства. А иногда и целого мира. Незабываемые впечатления у гостей Дворца Независимости оставляет Зеленый зал. Именно здесь более 10 лет назад состоялась встреча лидеров «нормандской четверки», к которой было приковано внимание всего мира. Переговоры, плодами которых стали Минские соглашения, длились 17 часов. Особенно яркие эмоции у молодежи.

Дарья Костечко, системный аналитик филиала «Предприятие средств диспетчерского и технологического управления» РУП «Гродноэнерго»:

Больше всего запомнился Зеленый зал, какой-то умиротворенный, стол переговоров, впечатлил. Сразу вспоминается, когда была в более маленьком возрасте, картинки всплывают, что это по телевизору видела, из детства идут эти воспоминания.