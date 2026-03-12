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«Как правило, везде фигурируют взятки». Президент о диких переплатах на закупках для госсектора

12 марта 2026 17:42
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Недобросовестное и необоснованное посредничество. Из-за таких серых схем и жадности тех, кто стоит между пунктом А и Б в цепочке продаж, в масштабах государства потери колоссальные – только за прошлый год 1,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цепочки могут складываться из нескольких звеньев, и каждое получает бонусы в свой карман. В 2025 году четыре сотни преступлений были связаны непосредственно с закупками в разных сферах. В половине случаев выявили факты получения взяток. Но за все наценки и ухищрения платит конечный покупатель. Пару примеров от первого лица. 

«Как правило, везде фигурируют взятки». Президент о диких переплатах на закупках для госсектора-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Ну вот я взял из доклада правительства или Комитета госконтроля: карданный вал. Кто-то приводил пример. Ну, карданный вал, знаете, все же на автомобилях ездите. Стоимость – 140 рублей. С помощью нескольких посредников был продан потребителю за почти 1 000 рублей, 935 рублей. 140 – 1 000 рублей. Цена выросла более чем в 6,5 раза! 

При видимом соблюдении законодательства о закупках – поставщики выбираются по конкурсу – в промышленности, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальной сфере, IT-услугах для госсектора оборудование приобретается с дикими переплатами. И, как правило, везде фигурируют взятки. 

В 2023 – 2025 годах расходы Национального центра электронных услуг и Белорусских облачных технологий на оплату посреднических надбавок, доходивших до 200 %, составили порядка 10 миллионов рублей. Совсем немного.

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# Александр Лукашенко # Предприятия Беларуси # Коррупция

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