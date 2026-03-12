«Как правило, везде фигурируют взятки». Президент о диких переплатах на закупках для госсектора

Недобросовестное и необоснованное посредничество. Из-за таких серых схем и жадности тех, кто стоит между пунктом А и Б в цепочке продаж, в масштабах государства потери колоссальные – только за прошлый год 1,5 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цепочки могут складываться из нескольких звеньев, и каждое получает бонусы в свой карман. В 2025 году четыре сотни преступлений были связаны непосредственно с закупками в разных сферах. В половине случаев выявили факты получения взяток. Но за все наценки и ухищрения платит конечный покупатель. Пару примеров от первого лица.